Parlate sempre di autonomia, è un incubo! Un lettore ci scrive rimpiangendo i tempi in cui si parlava invece di accorgimenti per migliorare le prestazioni. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Parlate sempre di autonomia, se non è un problema perché scriverne in continuazione?

“U na volta, quando si parlava di macchine, gli argomenti principali erano: cerchi in lega per ridurre le masse non sospese, baricentro basso, distribuzione dei pesi 50 e 50, ponte rigido, multilink quadrilateri deformabili…ecc. Mai l’incubo dell’autonomia! Se è vero che non è un problema, perché la prima cosa che scrivete è proprio quella? Ma daiiiiii! “. Giuseppe Giordano

Esiste un mondo alternativo a quello del wroom wroom, anche se…

Risposta. Beh, caro Giuseppe, esiste un mondo diverso da quello che si occupa di cerchi in lega, baricentro basso, ponte rigido ecc ecc. Anzi, Le diamo una notizia: gli impallinati di questi temi, con tutto il rispetto, sono sempre meno, pressoché assenti tra le nuove generazioni. Mentre sono sempre di più coloro che si preoccupano del fatto che il pianeta comincia a dare forti segni di insofferenza per quello che continuano a combinare gli umani. Peraltro ci sono fior di auto elettriche che, quanto a prestazioni (soprattutto in accelerazione) e piacere di guida, non hanno nulla da invidiare alle termiche. E costano persino meno. Si parla molto dell’autonomia, è vero, per un motivo molto semplice: perché è il dato che più spaventa soprattutto chi un’auto elettrica non l’ha mai guidata. Ed è su questo che ha le maggiori perplessità, anche se le cose migliorano anno dopo anno.