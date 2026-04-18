











Parla solo Tabarelli di caro/energia in tv, un pensiero unico senza altri punti di vista, più favorevoli alle rinnovabili. É quel che lamenta un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaielettrico.it

Parla solo Tabarelli, un monolopolio mediatico, perché?

“S ono sempre più sconcertato assistendo ai numerosi dibattiti televisivi sulla crisi energetica odierna. In sostanza, ogni volta pare che le parole energie rinnovabili, efficienza energetica e decarbonizzazione, siano considerate delle oscenità accuratamente da evitare. È un miracolo sentirle tirare in ballo qualche volta, spesso rapidamente, quasi con fastidio. Come se si nominasse qualcosa di puramente ideologico, non degno di approfondimento. Ho notato poi uno stranissimo monopolio mediatico. Ovunque e sempre viene invitato Davide Tabarelli come massimo esperto di energia. Mentre da anni chiunque lo segua sa bene che le sue tesi sono sempre e comunque volte a dimostrare che le energie fossili siano indispensabili oggi e per sempre. Oggi l’ho sentito affermare: “Appena finisce questa crisi state tranquilli che di petrolio ce n’è tanto”. Ditemi voi se un ‘esperto di energia’ possa affermare una simile enormità “.

E c’è chi vuole riaprire le centrali a carbone…

“ Non parliamo poi di quanto spesso opinionisti vari indichino tra le ricette valide quella di riaprire le centrali a carbone!! Sappiamo (correggetemi se sbaglio) che il carbone coprirebbe solo il 2% del fabbisogno italiano. E non sarebbe neanche conveniente se il gas non costesse più di 70$/mWh (ma gia molto prima, a 50 $ il gas, ci fa andare in bancarotta). Sono arrivato alla conclusione che ‘siamo ostaggi’ dei petrolieri ed amici loro, ed i mass media ne sono spesso complici. Loro sono gli unici che ci stanno guadagnando con questa crisi (e le precedenti). Anche perché col petrolio a 60$, che sarebbe ancora un prezzo sostenibile per i consumatori, è risaputo che le compagnie petrolifere non hanno margini . O addirittura sono in perdita. Ci vogliono assolutamente convincere che dei loro combustibili non si possa fare a meno. Sarà mai possibile pretendere finalmente un’informazione scientificamente ed economicamente corretta nelle principali trasmissioni di attualità? O quanto meno un dibattito ad armi pari tra la scienza e le lobbies? Chiedo troppo? Grazie per la vostra divulgazione “ . I ng. Marco Scozzafava

Risposta . Il problema non è che parli Tabarelli, il cui approccio al tema è ormai conosciuto. È che non c’è mai spazio per esperti che portino un punto di vista diverso, come dice giustamente il lettore. L’approccio di Nomisma Energia è ormai conosciuto: affida alle rinnovabili un ruolo marginale, in linea con il nostro governo. Governo che si fa dettare l’agenda energetica dall’Eni, vista anche la grande sintonia tra la presidente Giorgia Meloni e il n.1 dell’ente prìetrolifero, Descalzi. Sorvolando sul fatto che Paesi che stanno investendo pesantemente sulla produzione dal sole, acqua e vento (Spagna, Portogallo, la stessa Germania…), ottengono ottimi risultati.