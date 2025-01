Park&Charge, l’idea di Telepass per chi vola da Fiumicino

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Telepass lancia Park&Charge, nuovo servizio per gli automobilisti elettrici che decollano dall’Aeroporto romano di Fiumicino. E’ un’idea innovativa che unisce due servizi in un’unica tariffa onnicomprensiva. E potrebbe estendersi ad altre infrastrutture strategiche ad alto traffico, come stazioni intermodali e parcheggi urbani. Oltre ad altri aeroporti italiani.

Ai clienti Telepass che vogliono parcheggiare, partire per un viaggio e allo stesso tempo ricaricare l’auto elettrica o ibrida trovandola carica al 100% al ritorno, l’azienda leader del telepedaggio offre una soluzione inedita: un’area dedicata, con tutti i posti auto dotati di stazioni di ricarica.

L’area si trova presso l’edificio Multipiano B (fronte Terminal T1/T3) dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” al piano 1 che dispone di un parcheggio elettrificato di 74 stalli. I clienti Telepass potranno usufruire di 32 posteggi riservati a loro uso esclusivo.

Parcheggio e ricarica si pagano in un’unica soluzione, tramite l’istantaneo “beep” dell’On Board Unit che garantisce l’accesso al nuovo Park & Charge, attraverso le corsie dedicate. L’avvio della ricarica avviene automaticamente, collegando il cavo integrato alle colonnine.

Ingresso, attivazione e pagamento: tutto in un beep con l’abbonamento OBU Telepass

Le colonnine sono in corrente alternata da 22 kW, soluzione ideale per le ricariche lente con soste di medio-lunga durata. Il cavo integrato velocizza la connessione ed evitala scomodità di estrarre il connettore in dotazione all’autovettura. In caso di malfunzionamento della colonnina un’assistenza H24 erogata da ADR Mobility permette, ad esempio, lo sblocco della colonnina da remoto.

L’accesso al parcheggio avviene con il dispositivo Telepass (OBU), lo sblocco della colonnina avviene mediante riconoscimento targa veicolo tramite OCR posti sugli stalli che verificano la corretta associazione tra la targa e l’OBU (abbonamento) Telepass. Il processo è completamente automatizzato e nessuna azione è richiesta al cliente. Né né in entrata al parcheggio, né per lo sblocco colonnina e neppure in uscita.

Nessun limite alla sosta e tariffa onnicomprensiva

Non è previsto nessun tempo massimo di permanenza: una volta raggiunto il 100%, la ricarica si interrompe e non sono previsti limiti di permanenza e/o penali.

La tariffa omnicomprensiva è dinamica/variabile. Il servizio di pagamento della sosta nel parcheggio è erogato da Telepass, mentre il servizio di ricarica elettrica è offerto da ADR Mobility senza ulteriori costi aggiuntivi per i clienti Telepass, indipendentemente dal quantitativo di energia ricaricata.

Il servizio è operativo da dicembre ’24. Oltre all’accesso in modalità denominata “walk-in” è prenotabile anche sul sito di ADR a questo link: https://easyparking.adr.it/ dove è già esposta la tariffa dinamica per l’intero peridio di prenotazione.

Un modello “da esportazione”: gli Smart Hub di Telepass e ADR Mobility pronti per altri aeroporti e infrastrutture ad alto traffico

Il progetto è frutto di una collaborazione tra Telepass, ADR Mobility e il player tecnologico Parkit che ha realizzato, in collaborazione con ADR Mobility sempre a Fiumicino, il Progetto e-move.

«Con Park&Charge vogliamo continuare a tenere fede alla promessa fatta agli automobilisti: farli passare in un “beep” per valorizzare al meglio il loro tempo» ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass.

Park&Charge è il primo passo verso la creazione di “Smart Hub”. Ovvero aree riservate dove il cliente ha a disposizione una pluralità di servizi attraverso un’esperienza di accesso, fruizione e pagamento completamente automatizzata e abilitata unicamente dal dispositivo Telepass (on board unit).

Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, ha aggiunto che ADR Mobility «si conferma sempre più “piattaforma d’innovazione” pronta ad accogliere e a sperimentare nuove soluzioni di mobilità sostenibile anche consentite dal ruolo di Charging Point Operator (gestore di infrastrutture di ricarica) di ADR Mobility da esportare successivamente in altri scali e location in Italia».

La settimana scorsa Aeroporti di Roma (ADR), in collaborazione con il gruppo Enel e la società francese Circet (specializzata in sostenibilità ambientale) ha inaugurato un impianto fotovoltaico al servizio di Fiumicino. Consta di 55.000 pannelli solari in silicio monocristallino per una potenza totale di 22 MW. E’ l’impianto aeroportuale più grande d’Europa.

