Parco fotovoltaico a Montemarciano, fatto in 6 mesi

Parco fotovoltaico a Montemarciano (AN), nato in soli 6 mesi dalla collaborazione tra Smart Energy Blockchain e SENEC Italia. E in Friuli partono i lavori di un grande impianto promosso da Envalue Italia e MSE Solar Energy Italia

Parco fotovoltaico a Montemarciano, al servizio di una CER

Il nuovo parco ha una potenza di picco pari a 999,44 kWp (circa 1 MW), una produzione annua attesa stimata di circa 1.365.113 kWh. E conta 1.612 moduli fotovoltaici JW-HD156N-620W e 8 inverter Saj c6-125k. Nello specifico, si tratta di un impianto a pergola bassa a terra, con moduli appoggiati su strutture zavorrate ed esposizione Est-Ovest. Dedicato alla produzione di energia elettrica immessa direttamente in rete e condivisa all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Evitando l’emissione annua di 349,5 tonnellate di CO₂. Il ritorno sull’investimento (ROI) è stimato in circa sei anni, anche grazie all’accesso dell’impianto ai contributi statali per le CER. Secondo Enrico Cappanera di Smart Energy Blockchain “SENEC è in grado di scegliere la conformazione di impianto più ottimale per incontrare le nostre esigenze. E di farlo con tempi di realizzazione stretti e che permettano di rispettare anche le tempistiche per accedere a incentivi e contributi previsti dallo Stato.”

E partono i lavori per un grande impianto solare in Friuli

Sono iniziati anche i lavori per la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico in sviluppo nel Nord Italia, nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Il progetto, promosso da Envalue Italia e MSE Solar Energy Italia, prevede una capacità autorizzata di oltre 100 MWp. Cuore dell’architettura impiantistica saranno 22 MVPS (Medium Voltage Power Station), di cui 18 da 4400 e 4 da 2930. Caratterizzate da un design “Plug & Play” ad alta densità di potenza, le MVPS garantiscono semplicità di installazione e affidabilità operativa anche in condizioni ambientali estreme. La fornitura delle apparecchiature è prevista entro fine 2025, l’entrata in esercizio entro il 2026. Il progetto, in fase esecutiva, sarà in grado di generare oltre 210 GWh di energia rinnovabile all’anno. Soddisfando il fabbisogno elettrico di circa 75.000 famiglie e contribuendo alla riduzione di oltre 90.000 tonnellate di CO₂ in atmosfera. Con risparmio stimato di 40 milioni di metri cubi di gas naturale