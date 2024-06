Parco Agrisolare: nuovo bando, 15.000 imprese agricole finanziate

Bando Agrisolare si rilancia. Almeno un incentivo andato bene con 1.5 miliardi impegnati, 15.000 imprese già finanziate, oltre 3.000 che hanno ricevuto il saldo e chiuso il cantiere. E a breve sarà pubblicato un nuovo bando da 250 milioni dedicato alle regioni del Sud.

Potenza installata a 1,38 GW con l’agrisolare

I dati del bando confermano che tante aziende agricole puntano sulla modernizzazione attraverso la produzione di energia. Non solo per autoconsumo, un cambiamento arrivato dopo un primo bando del 2022 che non aveva ben funzionato, ma pure per la vendita del surplus. I pannelli sono stati e saranno installati sui tetti delle aziende.

Riepiloghiamo i dati: 1,5 miliardi impegnati, oltre 15mila imprese agricole e di trasformazione finanziate, oltre 3.000 hanno già concluso l’investimento e metà hanno ricevuto il saldo del contributo, altre 4.000 hanno avviato i lavori.

La Commissione europea visto il buon andamento del bando ha stanziato altri 850 milioni per arrivare così a 2.35 miliardi. In questo modo la potenza installata passa a 1,38 GW.

Un nuovo bando: da 250 milioni

Cosa si fa con le nuove risorse? Risponde il ministro Lollobrigida: “Gli 850 milioni di risorse aggiuntive ci consentiranno di finanziare ulteriori imprese entro dicembre e di pubblicare un nuovo bando per le regioni del Mezzogiorno per 250 milioni“.

Ma perchè è andato bene il bando? Oltre la modifica del vincolo dell’autoconsumo che permette alle aziende agricole di avere entrate anche dalla produzione di energia è stata aumentata la quota a fondo perduto. Facile? Conferma che per la transizione servono, come per l’ultimo bando delle auto elettriche, incentivi sostanziosi.

La conferma anche dal ministro che sottolinea l’importanza “dell’ incremento del contributo a fondo perduto concedibile“.

Un dato interessante da conoscere è quello relativo alla scelta da parte delle aziende di colonnine e accumulatori da utilizzare per alimentare i veicoli elettrici aziendali.

C’è tempo, invece, fino a settembre per partecipare al bando su agrivoltaico (leggi qui) più complesso soprattutto dopo che non è finanziabile la modalità 2 ovvero con i pannelli a terra ma che permettono la coltivazione interfilare.

