Parcheggio gratuito con ricarica al coperto a La Magdeleine: nel nostro passaparola Paolo segnala una bella opportunità in Valle D'Aosta.

Parcheggio gratuito con ricarica (e 29 kWh a costo zero)

“Tutti gli stalli di questo parcheggio gratuito al centro di La Magdeleine, comune di circa 100 residenti a 1.600 metri di altezza in provincia di Aosta, sono dotati di presa AC tipo 2. E possono essere occupati sia da auto termiche che elettriche. Mio figlio, che mi aveva invitato a inaugurare la sua nuova casetta di montagna, mi aveva detto che avrei potuto ricaricare la mia elettrica. Ma mai mi sarei aspettato questa abbondanza. Se poi aggiungo che, non so per quale motivo (forse perché era la mia prima ricarica su colonnina Plenitude), nulla mi è stato addebitato per i 29 kWh caricati in circa tre ore…Penso che queste siano testimonianze di vostro interesse e mi auguro che quello che ho visto non sia un caso isolato. Grazie per il lavoro di informazione che svolgete“. Paolo De Zordo, un vostro lettore

Risposta. Non vogliamo essere una sito che ospita solo lagnanze, per quanto giustificate. Vogliamo far circolare anche le notizie positive, segnalate da chi ci segue. Qualche giorno fa abbiamo riportato la mail di un lettore che ci ricordava quante ricariche ci siano nel parcheggio del centro commerciale SME di Martignacco, in Friuli. Oggi dalla Valle D’Aosta questa segnalazione di un altro lettore, che ringraziamo. Spesso sui media l’elettrico fa notizia per cose negative, vere o false che siano, sembra che l’importante sia parlarne male. Spetta a noi far circolare anche quanto di buono c’è.