Parcheggiatori della ricarica in azione anche in Sicilia: Salvatore scrive da Catania, con una situazione insostenibile davanti alla quale i vigili non intervengono. Vaielettrico risponde.

Parcheggiatori della ricarica: i vigili non intervengono…

“S ono possessore di una Renault Zoe R135 da un anno e mezzo. Sono contento della vettura, che va molto bene. Ma devo sottostare a tutti gli abusi effettuati da automobilisti che parcheggiano nello spazio riservato alla ricarica di Enel X con auto non-elettriche. Inutili le telefonate ai Vigili Urbani, perché promettono e poi non effettuano nessun intervento. Io vivo a Catania e le postazioni vicino casa sono sempre occupate da abusivi. Le colonnine in questione sono: Corso Italia 92 (18XP22T5AB5U000162 ); Via Asiago 72 (18XP22T5AB5U000158) e Via Conte Ruggero 19/21 (18XP22T5AB5U000161). Ma anche altre postazioni sono nelle stesse condizioni. Non so a chi rivolgermi ogni qualvolta devo ricaricare la mia Zoe. Sto scrivendo alla vostra organizzazione sperando di avere qualche suggerimento su come ovviare a questo disagio “ .

…ditemi voi che cosa posso fare: chiedere i danni? Denunciare?

“ Ho scritto a Enel X, ma loro se ne lavano le mani e dicono che bisogna rivolgersi ai Vigili Urbani. Ma, come detto prima, i Vigili Urbani non intervengono dicendo che non hanno il personale libero e non dispongono del carro attrezzi. A questo punto, che cosa bisogna fare? Ricomprare un’auto a benzina, oppure instaurare un procedimento legale contro l’abusivo per chiedere i danni subìti? Oppure denunciare alla Procura della Repubblica il Comandante dei Vigili Urbani di Catania ? Che cosa mi consigliate ? Spero, intanto, che questa mia lettera non faccja la fine di quella inviata a Enel X, e che , almeno, sia seguita da una qualsiasi risposta. Grazie per l’attenzione e molti cordiali saluti “ . Salvatore Spoto, Catania.

Pacheggiatori della ricarica: almeno una multa è doverosa