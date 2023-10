Parcheggiano nelle ricariche e ti insultano pure. Sandro racconta che cosa gli è capitato a Milano. Altra storia di ricarica impossibile per Alessandro, nel bergamasco. Vaielettrico risponde. La nostra mail è info@vaielettrico.it

Parcheggiano nelle ricariche: guardate che cosa capita a Milano, piazza Duca d’Aosta

“V i racconto la storia di un giorno in piazza Duca d’Aosta, a Milano. A mezzogiorno noto che non riesco a caricare con la mia utilitaria elettrica: una Nissan e una Mercedes AMG sono posteggiate abusivamente sui posti Be Charge. Chiamo i vigili per la rimozione, segnalo la cosa e mi dicono (dopo avermi fatto il terzo grado su chi sono) che usciranno a breve. Ore 16: ripasso di lì e le auto sono ancora posteggiate impunite e gli altri posti di ricarica occupati. Ore 17,30: finalmente si libera un posto e posso caricare (nel frattempo ho fatto altre commissioni). Arriva a prendersi la Mercedes un signore super distinto sui 45. Gli dico: guardi che lei ha posteggiato qua per 6 ore e non è nel posto giusto. Mi risponde: chi è lei? E mi manda a quel paese, da cafone quale si dimostra passando subito al tu con “ma non rompere“. Tra parentesi, i vigili la seconda volta che ho segnalato la cosa mi hanno detto che non hanno tempo e non possono fare miracoli. Complimenti all’amministrazione milanese, capace solo di vessare i cittadini “ . Sandro Laffranchini

Ci sono le giostre, le colonnine sono inaccessibili

“ Anche quest’anno al centro commerciale La Fornace di ad Almenno San Bartolomeo (Bergamo), sarà impossibile fare ricarica per circa 20 giorni. Avevo inviato foto dello stesso problema anche lo scorso anno. Quindi non è stato un caso/errore, ma c’è palese menefreghismo. Sia da parte dei “giostrai” che della direzione del piccolo centro commerciale, nonché che del Comune. Vi seguo con piacere “. Alessandro Galli

Risposta. Milano, presunta “capitale morale” è di gran lunga la città italiana in cui si vendono più auto elettriche ed è desolante vedere lo scarso rispetto che c’è per chi deve ricaricare. Sappiamo tutti che il problema della sosta selvaggia non riguarda solo gli spazi delle colonnine e che la Polizia Locale è subissata di chiamate. Qui però c’è in ballo il diritto di poter rifornire la propria auto, diritto che mai viene negato a chi deve mettere benzina o gasolio nel serbatoio. Che cosa succederebbe se parcheggiassimo l’auto per ore e ore davanti a una pompa di benzina? Siamo certi che scatterebbe la rimozione immediata. Quanto al caso di Almenno, dovrebbe essere anche il gestore della colonnina (in questo caso Enel X Way) a far presente la situazione. A meno che non sia tutto previsto dal bando di installazione.