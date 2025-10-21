Parcheggia su strisce blu con l’elettrica: multato

Parcheggia su strisce blu con l’elettrica e viene multato. È accaduto a Livorno, nonostante il contrassegno bene in vista sul cruscotto. Giusto così? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Parcheggia su strisce blu a Livorno: vigili irremovibili, sanzione di 76 euro da pagare

“Sono proprieterio di una MG4. Vorrei segnalare quanto mi è accaduto per evidenziare quanto siano poco chiare le normative sulle auto elettriche. Ho ricevuto il verbale di contestazione del mancato pagamento del parcheggio negli stalli blu con importo pari a €76,07. Violazione del 25/08/25 in via Tacca, Livorno. Nonostante sul cruscotto dell’auto fosse presente il contrassegno di auto elettrica, l’ausiliare del traffico ha ritenuto di applicare sul parabrezza il tagliando di sanzione per il mancato pagamento del parcheggio. Ho chiesto l’annullamento del provvedimento ai vigili del comando comunale. Ma gli stessi ritengono che il parcheggio in questione è a pagamento pertanto tutti devono pagare. Comprese le auto elettriche, per cui il verbale è ritenuto corretto e dovrò pagare. Evidentemente la normativa nazionale viene applicata a discrezione dei singoli Comuni“. Stefano Balestri, Livorno

Ogni Comune è libero di decidere…

Risposta. Il problema è proprio che la normativa nazionale lascia ai Comuni la libertà di decidere chi esentare dal pagamento della sosta. E ogni municipio va per conto suo. Non solo: molti Comuni riconoscono solo alle auto elettriche che si sono registrate in loco l’esenzione. Risultato: chi per lavoro si sposta da un centro all’altro, dovrebbe andare negli uffici di ogni Comune a chiedere l’adesivo da esporre. Dulcis in fundo: molti sindaci che avevano concesso la sosta gratis su strisce blu stanno tornando indietro. Giustificazione: le elettriche in circolazione stanno diventando troppe per gli spazi a disposizione. Quindi: occhio a dove si parcheggia.