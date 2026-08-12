Parcheggi solari con colonnine, un progetto lombardo







Parcheggi solari e tetti fotovoltaici: basta che i pannelli non siano installati a terra. È questo il mantra, spesso utilizzato dai No Watt contro gli impianti industriali indispensabili alla transizione energetica. Tuttavia, le iniziative che seguono davvero questa linea sono ancora poche. Un progetto che vale la pena segnalare, oltre al bando della Regione Emilia‑Romagna, è quello che si sta realizzando nel Comune di Castel Goffredo, in Lombardia, e che può rappresentare un modello replicabile anche per il collegamento con le colonnine di ricarica.

Parcheggi con pensiline solari e colonnine di ricarica

La Giunta comunale il 4 agosto ha approvato il documento che apre alla pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a operatori privati disponibili a investire nel progetto. Iniziativa che segue la scia della Comunità Energetica Rinnovabile – Cer Castel Goffredo, nata per favorire la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili sul territorio. In questo sistema si è pensato di valorizzare le superfici già urbanizzate come i parcheggi pubblici.

Se l’iniziativa avrà successo – e non è affatto semplice rendere economicamente sostenibile la produzione energetica in spazi limitati – potrà raggiungere diversi obiettivi. Si parte dalla generazione di energia, ma le pensiline dovranno anche garantire ombreggiamento ai veicoli, migliorando il comfort dei passeggeri, riducendo leggermente i consumi e offrendo protezione dalla grandine.

Inoltre, il progetto punta a favorire la mobilità elettrica, rendendo l’intervento ancora più coerente con gli obiettivi di sostenibilità. In ogni parcheggio individuato saranno installate colonnine di ricarica: quattro per ciascun mini hub solare

Una concessione ventennale senza oneri per il Comune

Ma come sarà gestito il rapporto con gli investitori? Secondo la giunta comunale, la concessione dovrà avere una durata di vent’anni e, soprattutto, non comportare alcun costo per il Comune. Una volta scaduto il periodo concessorio, l’amministrazione potrà decidere se acquisire gratuitamente gli impianti oppure richiederne la rimozione e il ripristino dell’area.

Per la selezione del soggetto attuatore verrà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando in modo equilibrato la qualità delle strutture e la proposta economica. Gli operatori saranno tenuti a garantire manutenzione, decoro, copertura assicurativa e la piena integrazione degli impianti nella Cer comunale

Per gli operatori interessati: le zone individuate al momento sono in via Svizzera, via Ubertini, via Svezia e via Ospedale. Le coperture interesseranno circa il 50% delle superfici.