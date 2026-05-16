Parcheggi liberi, ma piazza la Panda nella ricarica







Parcheggi liberi, ma il solito maleducato piazza la Panda nella ricarica di Free to X, impedendo ad altri di rifornire. Succede nel milanese. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Parcheggi liberi, ma la colonnina diventa inservibile

“Sulla sinistra nella foto vedete l’area di ricarica, con un mezzo collegato. E, sulla destra, una Fiat Panda. Non che non ci fosse posto per parcheggiare, eppure…E quindi non è la pigrizia di cercare un parcheggio o la comodità. Qui siamo allo stato dell’arte della maleducazione. Succede a Cesano Boscone…Buona giornata”. Paoblog (Paolo)

Risposta. L’avrebbe mai fatto con una pompa di benzina? No. È questo il problema, c’è un totale disprezzo per chi guida un’auto elettrica. Le cui esisgenze non vengono tenute in nessun conto. E purtroppo questi comportamenti incivili non vengono mai sanzionati, come invece prevede il Codice della Strada. Pubblichiamo per l’ennesima volta il testo dal sito del Ministero, sperando che prima o poi qualcuno lo applichi: “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’oral’operazione“. Purtroppo le Polizie Locali in genere sono piuttosto restie a interventi drastici, come dimostrano anche questo articolo e questo video .