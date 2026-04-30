Parcheggi come centri solari: la proposta del prof













Parcheggi come centri solari. A rilanciare la proposta (su LinkedIn) è un noto economista come Leonardo Becchetti, docente all’Università di Tor Vergata. Allegando la foto riprodotta qui sopra.

Parcheggi come centri solari, senza consumare nuovo suolo

Installare impianti fotovoltaici in Italia, si sa, è complicato. Ovunque sorgono comitati a sbarrare la strada, sostenendo che i pannelli deturpano il paesaggio. Ma Becchetti propone una soluzione che ancora si sta percorrendo con troppa timidezza: “Trasformare i parcheggi in centrali solari: perché non farlo anche in Italia? In Francia è già legge: i grandi parcheggi devono essere coperti per almeno il 50% da pannelli fotovoltaici. Perché? Perché sono spazi già asfaltati, spesso enormi, e oggi inutilizzati dal punto di vista energetico. L’impatto : Francia: 8–11 GW di nuova capacità potenziale. Italia: 5–7 GW stimati. Produzione: fino a 6–9 TWh/anno. Una delle poche politiche capaci di generare energia rinnovabile senza consumare nuovo suolo”. Una proposta che a noi sembra sensata e di cui il prof elenca i vantaggi: 1) Più energia rinnovabile 2) Bollette più basse per imprese e PA 3) Ricarica per veicoli elettrici 4) Meno isole di calore nelle città 5) Migliore uso dello spazio urbano.

L’investimento? Non è detto che tocchi al proprietario…

Già, ma chi paga il costo delle installazioni? Qui sta il punto chiave, secondo il professore: “Non necessariamente il proprietario del parcheggio. Il modello funziona perché: operatori energetici installano e finanziano gli impianti. Il proprietario concede lo spazio in cambio ottiene: energia a prezzo ridotto oppure un canone. Con zero investimento iniziale, in molti casi”. Passando poi a elencare perché sarebbe una policy intelligente: “Non è un costo imposto alle imprese. È un modo per trasformare un vincolo in opportunità. E in Italia? Abbiamo: più sole della Francia e milioni di mq di parcheggi con bisogno di energia distribuita. Questa è una misura concreta, rapida e senza conflitti territoriali. Se vogliamo accelerare davvero sulle rinnovabili, dobbiamo partire da dove il suolo è già consumato. I parcheggi sono il posto più semplice da cui iniziare.

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