Paragone noleggia un’auto elettrica: apriti cielo…

Paragone noleggia un’auto elettrica: un tempo ne parlava bene…

“O ggi sono incappato in questo articolo di Libero Quotidiano a firma di Gianluigi Paragone. Normalmente non leggo questi articoli, (ho capito che certi quotidiani guadagnano un sacco di soldi dai clic) ed un articolo con questo titolo attira sicuramente i No Watt! Ma, conoscendo il personaggio (vicissitudini politiche a parte), ricordo che una decina d’anni fa, agli albori di questa nuova tecnologia, in una sua trasmissione in TV, invitò dei possessori di Tesla con i loro mezzi. Dedicando gran tempo a spiegare come funzionava ‘il muoversi in elettrico‘ … colonnine, supercharger, tempi di ricarica, pianificazione del viaggio ecc.. Insomma, un bel tutorial (anche forse troppo positivo) sulla transazione elettrica… “. ggi sono incappatodi Libero Quotidiano a firma di. Normalmente non leggo questi articoli, (ho capito che certi quotidiani guadagnano un sacco di soldi dai clic) ed un articolo con questo titoloMa, conoscendo il personaggio (vicissitudini politiche a parte), ricordo che una decina d’anni fa, agli albori di questa nuova tecnologia, in una sua trasmissione in TV,con i loro mezzi. Dedicando gran tempo a spiegare come funzionava ‘il muoversi in elettrico‘ … colonnine, supercharger, tempi di ricarica, pianificazione del viaggio ecc.. Insomma,(anche forse troppo positivo) sulla transazione elettrica…

… ora invece è il solito sparare a zero senza riguardi

“ Decido di leggerlo.. Pensavo fosse una critica costruttiva sui difetti (ma anche pregi) del muoversi in modalità elettrica. Ed invece era il solito buttare fango sull’elettrico senza nessun riguardo. Capisco che non faccia piacere il fatto che questa tecnologia venga imposta dall’alto, posso anche dargli ragione, ma sparare a zero in questo modo… Non l’ha detto il medico che doveva noleggiare l’auto elettrica. Avrebbe preso un auto a combustione interna e avrebbe fatto il pieno al primo distributore… Mi ha profondamente deluso, ma di quel tutorial che realizzò 10 anni non si ricorda più niente? Coerenza zero. O forse altro… “. Vinicio Fanni

Paragone noleggia senza avere un’idea di come funziona una EV, possibile?

Risposta . Abbiamo dato un’occhiata all’articolo: a uscirne male non è tanto l’auto elettrica, quanto il signor Paragone, che si dimostra un totale sprovveduto in materia. Bastano due passaggi tratti dal suo testo per dimostrarlo. Il primo è legato alla ricarica, che il fondatore del partito Italexit affronta in questo modo: “Ma chi lo ha mai fatto? Come si fa? Come si paga?“. Il secondo, invece, è legato alla ‘scoperta’ che esistono diversi tipi di colonnine: quelle più lente e quelle più veloci e potenti. Paragone si ferma in una stazione del primo tipo, in AC, e commenti esterrefatto: “Cosaaaa? Per la piena ricarica ci vogliono quattro ore; per averne quel po’ in più al fine di raggiungere Milano, 40 minuti circa. Com’è che eravamo noi ‘negazionisti’, noi retrogradi, a diffondere fake news?“. No, caro, qui si tratta semplicemente di informarsi su una tecnologia diversa da quella che si è abituati a maneggiare. Se no, meglio lasciar perdere ed evitare di criticare quel che non si conosce.