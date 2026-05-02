Paradosso BYD: vola all’estero, rallenta in Cina: vendite in calo da otto mesi













BYD continua a dominare la scena globale dell’auto elettrica, ma sul mercato domestico cinese manda segnali di debolezza. Ad aprile il colosso cinese ha registrato un calo del 15,7% su base annua: è l’ottavo mese consecutivo di flessione. Un dato che conferma le difficoltà interne, legate ad una “guerra dei prezzi” che sta comprimendo margini e domanda.

Il dato mensile di aprile segna in realtà un piccolo rialzo rispetto ai veicoli venduti da BYD a marzo. Tuttavia, il confronto anno su anno resta negativo e fotografa una fase complessa per il mercato domestico, in controtendenza con i successi ottenuti con l’export.

Export sempre più determinante…

Oggi a sostenere BYD è senza dubbio la sua crescita internazionale. Ad aprile le vendite fuori dalla Cina hanno raggiunto quota 134.542 unità, con un impressionante +70,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Questo significa che quasi il 43% delle consegne totali deriva ormai dall’estero.

Nel quadrimestre gennaio-aprile, BYD ha venduto in totale poco più di 1 milione di auto passeggeri, con le vendite internazionali salite a 455.707 unità (+59,8%), segno che la strategia di espansione globale sta diventando fondamentale. Non a caso, l’obiettivo dichiarato per il 2026 è raggiungere 1,5 milioni di veicoli venduti fuori dalla Cina.

… ma in “casa” performance contrastanti

Il mercato interno, invece, ormai da diversi mesi latita. Ad aprile è arrivato l’ottavo “meno” consecutivo: 314.100 veicoli venduti e -15,7% rispetto al 2025. In parziale ripresa rispetto a marzo (-20,4%) ma ancora lontano da standard all’altezza.

BYD sta cercando di ovviare al problema diversificando l’offerta, puntando su segmenti più redditizi e nicchie emergenti, ma senza però riuscire ancora a compensare il calo del core business.

Analizzando l’andamento dei diversi brand legati al colosso cinese, infatti, emergono dinamiche molto diverse. Il marchio principale (serie Dynasty e Ocean) in Cina ha registrato un calo mensile del 21,2%, fermandosi a 273.448 unità, così come il brand premium Denza (-26,9%).

Note positive, invece, dal brand off-road Fang Cheng Bao (+ 190,2%) e dal marchio di fascia alta Yangwang, che ha segnato un +95,6%, ma con volumi ancora limitati (264 unità).

Margini sotto pressione e sfida tecnologica

Alle difficoltà commerciali si aggiunge un calo della redditività. Nel primo trimestre, l’utile netto della società è sceso del 55,4%, fermandosi a 4,09 miliardi di yuan. A pesare sono soprattutto i costi dell’hardware e la competizione sui prezzi nel mercato cinese.

Il quadro che emerge è abbastanza chiaro: BYD sta vivendo una fase di transizione. La crescita internazionale è solida e strategicamente fondamentale, ma non compensa ancora il rallentamento in Cina, che resta il mercato principale. E brutalmente competitivo.

Per reagire, BYD punta su innovazioni come la ricarica ultra-rapida e una nuova generazione di veicoli elettrici ad alte prestazioni. Tecnologie che potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo anche in Europa. Basterà per rialzarsi?