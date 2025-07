Papamobile da viaggio? Exelentia personalizza due e-golf car

Una Papamobile da viaggio elettrica, trasportabile in aereo, per Papa Leone XIV. L’ha prodotta e consegnata in due esemplari “gemelli” l’azienda romana Exelentia, personalizzando due e-golf car della danese Garia. Sono stati realizzati tenendo in massima considerazione la sicurezza e le emissioni ambientali e acustiche. I due nuovi veicoli promettono grande efficienza e flessibilità negli spostamenti in spazi ristretti. E, cosa non secondaria, la possibilità di imbarco su aeromobili a lungo raggio senza necessità di smontaggio.

L’evoluzione della Golf-Car di Garia e le modifiche di Exelentia

Sono due e-golf-car della danese Garia (gruppo Club Car), quelle consegnate al Pontefice da Exelentia, l’azienda di Ponte Galeria (RM) che ha personalizzato i veicoli adattandoli alle esigenze di sicurezza e di flessibilità che richiedono gli spostamenti di Leone XIV.

Le modifiche, con la supervisione della Gendarmeria Vaticana, sono il risultato di «un lavoro di squadra che ha puntato a preservare la massima efficienza – dicono dal Vaticano – valorizzata dalle dimensioni compatte, dalla maneggevolezza del veicolo e agilità negli spostamenti in spazi stretti e percorsi ad alta densità pedonale e che ha spinto la propria progettualità oltre l’ostacolo».

La carrozzeria, senza tetto, è stata rielaborata per consentire l’installazione di un maniglione anteriore e di appoggi laterali collocati sotto il portabraccio, per una presa più sicura e una maggiore comodità di discesa e di salita dal mezzo. «I due veicoli speciali sono stati personalizzati a mano, con una certosina lavorazione tecnico-artigianale. Questo ha comportato la valorizzazione della totale sostenibilità del veicolo, grazie alle zero emissioni sia ambientali che acustiche e il raggiungimento dei massimi standard di sicurezza».

Le specifiche tecniche

I veicoli, come sembrano suggerire le prime immagini diffuse, derivano dallo shuttle di Garia e hanno un motore High efficient 3-phase AC, con un output rating di 8 kW continui e un peak power di 14.2 kW. Il pacco batterie al litio consente di raggiungere una velocità massima di 24-30 km/h con un’autonomia di circa 64 chilometri. Un doppio circuito frenante idraulico permette di ottenere elevati standard di sicurezza e il tempo di ricarica completo si aggira introno alle 7 ore. Da non trascurare anche il peso complessivo che, pur non escludendo l’eliminazione del tetto, rimane intorno ai 650 kg.

Flessibilità e facilità di trasporto in aereo

Al progetto di revisione e modifica dei veicoli ha partecipato anche Ita Airways. La collaborazione con gli ingegneri della compagnia aerea si è resa necessaria per consentire un trasporto aereo più sicuro e rapido. In particolare, Ita ha definito con il team di Exelentia le caratteristiche tecniche e dimensionali dei mezzi. Si è così realizzato un sistema di ancoraggio efficace e semplice, necessario per imbarcare le navette sui velivoli di lungo raggio senza la necessità di smontarli.