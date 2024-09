Papà Massimo e la figlia Greta: auto e casa in elettrico

Massimo il papà – lavora con i motori elettrici da decenni – ha percorso quasi 95mila km – soprattutto in elettrico – con la plugin Kia Niro. La figlia Greta con la 500 elettrica ha toccato i 30mila. E nella famiglia Benuzzi si carica con l’impianto fotovoltaico di casa.

Elettrico di padre in figlia

La passione per l’elettrico di Massimo ha contagiato la figlia Greta che lavora in una concessionaria del bolognese. “Io per vari motivi sono andato sulla plugin che uso soprattutto in elettrico. L’ho presa a settembre 2019“.

Per dare un esempio dei consumi “Con la 500 elettrica 30.000km e 4139 kWh con la Niro 94.600 km: 7661 kWh e 3846 litri di benzina. I viaggi lunghi sono quasi sempre all estero“.

La ricarica si fa nel giardino di casa dove è installata la wallbox che si divide tra le due auto. “Lavoro solo a 5 chilometri di distanza – nella frazione di Quarto Inferiore che raggiungo da Granarolo dell’Emilia dove abito – e spesso uso la ebike per lasciare tempo alla carica dell’auto. E ci alterniamo con mia figlia per l’utilizzo della presa“.

Energia fatta in casa

La sostenibilità in casa Benuzzi è altissima visto che la gran parte dell’energia viene prodotta dall’impianto casalingo. “Un impianto fotovoltaico da 4000 Wp per una produzione di circa 4400 kW anno, poi l’accumulo Varta: 6 kWh in uscita, entrata circa 2.2 kW“.

Una produzione che assicura tanta energia da marzo a metà ottobre, da “Roma in giù – sottolinea Massimo – si produce bene tutto l’anno“. Insomma si può essere autosufficienti.

Massimo è super soddisfatto per questa scelta che gli permette di risparmiare e contribuire alla decarbonizzazione.

Una vita elettrica, curiosità già da bambino e poi il lavoro alla Cesab

Massimo è da una vita vicino ai motori elettrici. “Ero un bambino quando negli anni 70 c’erano le lotte sindacali alla Cesab (azienda di Bologna specializzata in carrelli elevatori elettrici ancora attiva sul mercato Ndr) e gli operai in sciopero di notte montavano i trenini elettrici per le stazioni e gli aeroporti per trasportare le valigie“.

L’innamoramento per questo settore e… “Ci sono poi andato a lavorare negli anni 80 dove fui occupato anche su un camioncino elettrico che serviva per andare a pulire gli aerei. Parlo del 1986. Si utilizzavano le batterie al piombo che alimentavano i motori dei trattori da 200 quintali che tiravano tutti i rimorchi“.

Un’esperienza che è maturata nel tempo. “Ho fatto il collaudatore del camion elettrico che andava anche con i fili del filobus. Serviva per raccogliere rifiuti, andava benissimo ma era un prototipo e il discorso non si è poi sviluppato”.

Massimo oggi lavora per Hera e si occupa sempre di camion elettrici. Una passione decennale che continua ancora.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –