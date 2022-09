Paolo vuole una EV con autonomia 240 km almeno

Paolo vuole una EV che abbia un’autonomia di almeno 240 km, non troppo costosa. Ha provato una Leaf, ma ora pensa ad altri modelli. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.i

Paolo vuole una EV, senza spendere troppo

“Voglio comprare un’auto elettrica dato che in azienda ho il fotovoltaico, solo che si trova a 40 km da casa mia ed il percorso è solo autostradale. Considerante che ho provato per tre giorni la Nissan Leaf da 42kWh e non ho ottenuto i risultati richiesti di autonomia in autostrada: con aria condizionata sono riuscito a fare solo 140 km. Vorrei un auto con minimo 240 km di autonomia dato che molto spesso, prima di andare in azienda, devo effettuare delle commissioni. Che cosa mi consigliate? Non vorrei spendere molto, dato che prima voglio fare una prova. Avevo pensato o alla Volkswagen ID.3 da 58 kWh o alla Cupra Born da 77kWh. Avete qualche altra auto da consigliare dato che sapete il percorso che faccio ogni giorno (posso ricaricare solo in azienda)? Vi ringrazio anticipatamente della Vs disponibilità“. Paolo.

Serve un’auto con almeno 400 km di range dichiarato

Risposta. Diciamo che per avere 240 km di autonomia reali, anche d’inverno e con tanta autostrada, è meglio restare su modelli con almeno 400 km d’autonomia omologata. La Renault Zoe ci si avvicina (395 km) e ha listini che partono da 33.700 euro. Salendo di prezzo, si passa alla citata Volkswagen ID.3 58 kWh, che parte da 38.850 euro con un range omologato di 426 km. La Cupra Born è più cara e con un’autonomia pressoché identica parte da 41 mila euro. Poi c’è una coreana, la Kia Soul, che parte da 38.500 e di km ne fa 452, avendo una batteria da 64 kWh. La Hyundai Kona, con la stessa batteria, arriva a 484 km, m il listino parte da 42.600 euro. E non vanno dimenticate le cinesi, con la MG ZS EV che di km ne fa (sempre omologati) 440, ha una batteria da 72 kWh e ha un listino che parte da 37.990 euro. A tutti questi prezzi vanno tolti gli incentivi (5 mila con rottamazione, 3 mila senza) e gli eventuali sconti e promozioni delle Case

