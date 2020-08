Pantaleo: a 76 anni la prima Zoe. Il racconto delle sue ricariche

Pantaleo Sagheddu non ha voluto perdere l’appuntamento con la storia. Da maggio, infatti, fa parte anche lui del gruppo sempre più numeroso degli automobilisti elettrici. A 76 anni ha deciso di rottamare il diesel, acquistare un’elettrica, la Nuova Zoe, e muoversi ad emissioni zero.

Da Cala Gonone in Sardegna ci racconta i suoi primi chilometri e come ricarica in casa e in campagna. Solo dopo tre mesi, nonostante qualche problema, ha una certezza: “Non torno indietro“.

La scelta elettrica per stare al passo con i tempi

Il racconto parte da lontano, ma veloce e sintetico, ovvero dagli anni ’50 e dall’esperienza di emigrazione in Germania: “Ho sempre avuto l’auto, anche quando in tanti andavano a piedi e ho preso subito anche il computer, prima di tanti miei coetanei“. Sempre al passo con i tempi. “Oggi dobbiamo pensare all’ambiente, a non inquinare. Ho studiato la mobilità elettrica per due anni, guardato, letto, mi sono informato e poi ho deciso“.

Pantaleo ricarica a casa e pure nel terreno di campagna dove coltiva l’orto

Il nostro uomo è sempre stato attento all’innovazione, ha lavorato anche nel campo dell’elettrico, ma coltiva le radici: un piccolo terreno nella valle di Oddoene, nel paese di Dorgali, dove si reca ogni giorno per curare ortaggi e alberi da frutto. “Ho installato una presa nella casetta agricola“. La potenza è ridotta: “Mi permette però un rabbocco nelle quattro ore che sto in campagna“. Utile per i suoi 40 chilometri giornalieri di percorrenza media: “Oltre che in campagna, faccio la ricarica a casa dove mi sono fatto installare una presa in giardino da un tecnico.Questo la notte e di preferenza il sabato e la domenica“. Non ha ancora fatto i conti, ma Pantaleo sceglie le tariffe orarie più basse. E la wallbox? Ci sta pensando (per chi deve scegliere ecco il nostro listino).

Una scelta comoda per chi ha una certa età, ma “mancano le colonnine fast”

Nel video Pantaleo ha sottolineato che non farebbe mai un passo indietro: “La ricomprerei“. Oltre l’aspetto ecologico poi mette in evidenza la comodità: “Una mono marcia progressiva che va bene per la mia età“.

Questo si traduce in più tranquillità nella guida anche se l’occhio è sempre puntato sullo stato dell’autonomia: “Io mi trovo bene, ma se devo fare un viaggio più lungo anche restando dentro i confini della Sardegna nascono i problemi“. Nonostante i quasi 400 chilometri di autonomia della Zoe, per andare a Cagliari, Sassari, Alghero da Cala Gonone a Pantaleo servono colonnine fast lungo le strade più frequentate: “Bisogna essere pronti ad affrontare un viaggio imprevisto con la sicurezza di trovare, come capita con le auto termiche, una colonnina per una carica veloce“.

