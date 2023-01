Panorama, anno nuovo e vecchi spauracchi

Della brillante copertina di Panorama e dell’altrettanto brillante titolo che la correda, “Il grande Bluff dell’auto elettrica”, abbiamo scritto pochi giorni fa. Ma non siamo stati i soli a stupirci per l’approssimazione dei contenuti e per il tono irridente dei colleghi, il direttore Maurizio Belpietro e Guido Fontanelli. Il fondatore e Ceo di Silla industries Alberto Stecca ha avuto la nostra stessa reazione e ha deciso di scriverci. Lo ringraziamo.

. di Alberto Stecca

Anno nuovo, nuova qualità nella comunicazione?

Invece no… almeno non per il racconto della mobilità elettrica, tutt’altro.

L’altro giorno ho letto un articolo di Panorama che addirittura l’auto elettrica la

salutava – dicendole “bye bye”. Le motivazioni addotte non vi stupiranno, sono

quelle che sentiamo ogni giorno.

In ordine sparso… iniziamo con un grande classico: la range anxiety.

Quante banalità sulla ricarica

L’articolo punta il dito contro la ricarica su strada, su cui c’è ancora molto da

lavorare. E la ricarica privata? Un iniqua postilla sul ritardo degli incentivi dedicati

alla colonnina.

Ma che vuoi che sia se il 46,3% di chi guida una BEV dichiara di possedere un punto

di ricarica domestico e ricarica da casa l’80% / 100% delle volte? Che per il 79% dei

possessori di auto elettriche, il vero ostacolo alla ricarica pubblica sia il prezzo

troppo elevato del kWh e che ben il 43% di costoro la consideri “un complemento”

alla ricarica privata? (Dati dello Smart Mobility Report 2022).

Andiamo avanti, trascurando la rilevanza statistica dei 3 automobilisti delusi, sarei però curioso di approfondire la testimonianza di chi sconsiglia di caricare a casa

“altrimenti accendi il forno e salta tutto”. Il bilanciamento dei carichi domestici è una feature consolidata nelle colonnine sul mercato che assicurano lo svolgimento della ricarica senza incorrere in fastidiosi

distacchi.

Quanto ai presunti insufficienti 3Kwh di base, andrebbe ricordato che ARERA mette a disposizione degli utenti dotati di colonnine d’ultima generazione

l’aumento della potenza a 6Kwh di notte e nei festivi.

Il falso problema dell’automotive Made in Italy

C’è poi il tema “2035, stop alla vendita delle auto endotermiche”= fine della filiera

italiana… e quell’azienda su 3 che, nel settore automotive italiano, si posiziona sul

mercato dei veicoli elettrificati sviluppando e producendo componentistica?

Saranno anche “un flop” ma allora come commentiamo la crescita della produzione

nazionale di automobili elettriche e ibride che passano dallo 0,1% di produzione nel

2019 al +40% nel 2021? (Dati fondazione Symbola).

Quanto ai progetti europei di gigafactory a rischio, causa guerra e crisi, come la

mettiamo con i 136 miliardi di euro costati (in dieci anni) alla nostra collettività,

frutto dell’indiscriminata attività del sistema “sussidi alle fonti fossili” segnalati da

Legambiente nel report “stop sussidi ambientalmente dannosi”, 2021?

L’avvento su larga scala della mobilità elettrica fatica ad essere acclamato da

un’opinione pubblica segnata dagli accadimenti globali e da uno stato di

permacrisi, questo è un dato di fatto.

Ma perchè cercate sempre un “nemico”?

Quello che mi chiedo è perché, invece di comunicare in tono utile e approfondito (senza la pretesa di far cambiare idea a qualcuno, nel bene e nel male), ci si ostini a puntare il dito contro “un nemico”, senza dare giusto spazio alla completezza delle informazioni.

Io credo che nessuno abbia bisogno di questo, voi?

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–