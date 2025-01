Pannelli solari sulle auto: perché non si fa?

Pannelli solari sulle auto elettriche, per auto-produrre l’energia che si consuma viaggiando: perché non si fa? È la domanda di Massimo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it



Pannelli solari sul tetto, già in produzione: non sarebbe una soluzione Pannelli solari sul tetto, già in produzione: non sarebbe una soluzione logica?

“S crivo spinto da una curiosità che ho da un po’. Perché le auto, soprattutto elettriche, non vengono prodotte con pannelli solari integrati, magari nel tetto? Non sarebbe un logico componente? Grazie in anticipo per la risposta. Cordiali saluti“. Massimo Ivaldi

Chi ci ha provato è tornato indietro perché.,..

Risposta. Sarebbe la chiusura del cerchio, il sogno di auto-produre l'energia per l'auto sia a casa sia con l'auto stessa. Ma per questa seconda soluzione il gioco, almeno per ora, non vale la candela. Nel senso che l'auto-produzione che ne scaturisce, modesta, non vale il costo e il peso aggiuntivi dei pannelli. Almeno nelle auto. Chi ha fatto esperimenti in tal senso, come Toyota e Hyundai, ne ha preso atto e ha, almeno per ora rinunciato. La stessa Tesla qualche anno fa definì questa strada impraticabile. Diverso è il discorso per mezzi di maggiori dimensioni come bus e pullman, che possono auto-produrre quantità di energia piu significative. Significativo è il caso di un'azienda di Monaco di Baviera, Sono Motors, che fu fondata nel 2016 con il sogno di lanciare una citycar interamente ricoperto di pannelli solari, la Sion. Furono raccolti i capitali necessari e l'appoggio di nomi importanti del made in Germany. Ma non si è mai arrivati alla fase di produzione, con un collasso finanziario che ha costretto Sono Motors ad abbandonare il progetto. Ripiegando appunto sulla fornitura di panelli solari per bus e camion.