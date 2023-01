Pannelli solari: la UE può competere con la Cina?

Pannelli solari: l’Europa può affrancarsi dalla dipendenza dalla Cina? È il tema di questo articolo pubblicato da Euronews in collaborazione con la Commissione UE

Pannelli solari: nel 2022 record di installazioni, ma non basta

L’Europa sta tentando di scrollarsi di dosso la sua dipendenza dal gas russo. Potenziando la sua industria delle energie rinnovabili, in particolare l’energia solare. Il fotovoltaico è considerato fondamentale per la sicurezza energetica, gli obiettivi climatici e l’occupazione. L’Europa ha installato un record di 41,4 gigawatt di energia fotovoltaica nel 2022 – un aumento del 47% rispetto al 2021 – secondo il gruppo industriale SolarPower Europe.Ma la Cina continua a dominare l’industria solare. I datidell’Agenzia internazionale dell’energia, con sede a Parigi, prevedono che fino al 95% dell’industria solare potrebbe essere concentrata in Cina entro il 2025. Burghausen in Germania è la sede di Wacker Chemicals, uno dei principali produttori mondiali di polisilicio, la materia prima per i pannelli solari. “Siamo davvero ciò che chiamiamo un’industria ad alta intensità energetica“, spiega Tobias Brandis, presidente di Wacker Polysilicon. “Dovete solo immaginare che qui e nel nostro secondo sito in Sassonia, usiamo circa dallo 0,7 allo 0,8% della domanda di elettricità tedesca, un dato enorme”.

Il paradosso verde: solare strategico, ma dipendente da Pechino

“Per gli investimenti futuri, sarebbe importante avere un livello di energia competitivo, ma anche avere un livello di energia prevedibile“, aggiunge Brandis. Sebbene Wacker sia uno dei leader europei nel polisilicio, la stragrande maggioranza viene prodotta altrove, in Cina. “La Cina ha agito davvero. Hanno preso questo come uno dei settori strategici e hanno investito. L’Europa, e lo stesso vale in effetti per gli Stati Uniti, non ha gareggiato solo in velocità, ma anche rispetto, diciamo, alle condizioni di produzione“. Come parte della strategia per affrontare questo problema, l’UE ha istituito laSolar Alliance. Riunendo tutte le parti interessate per aumentare la capacità produttiva, promuovere gli investimenti e diversificare l’offerta, creando un’industria Made in Europe. Il commissario UE per il mercato interno Thierry Breton parla di un “paradosso verde“. In cui il solare è essenziale per decarbonizzazione e indipendenza energetica, ma in cui l’Europa è fortemente dipendente dalla Cina.

Riciclaggio dei pannelli solari: un’impresa strategica

Il mercato unico facilita la cooperazione europea per aumentare la produzione. Consentendo alle aziende lungo tutta la catena del valore di lavorare insieme, dando così impulso all’industria dell’energia solare. A Grenoble, la startup francese ROSI si occupa dell’altra estremità della catena solare: il riciclaggio.L’aumento dei pannelli solari installati negli ultimi anni sarà rispecchiato da un aumento dei pannelli che presto raggiungeranno il fine-vita. Una sfida enorme per l’industria del riciclaggio “Saremo in grado di riciclare fino a 3.000 tonnellate di pannelli solari, quindi circa 100.000 pannelli che possono essere riciclati ogni anno“, ha detto a Euronews Antoine Chalaux, direttore generale di ROSI. “Ma domani non basterà riciclare 3.000 tonnellate, dovremo riciclare decine di migliaia di tonnellate, perché in Francia il flusso di rifiuti continuerà a crescere“.