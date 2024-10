Pannelli solari, i dazi alla Cina non funzionano: boom di import dall’India

La decisione di applicare dazi sulle importazioni di pannelli solari fabbricati da aziende cinesi e del sud est asiatico, ha favorito l’export dell’India. Secondo gli ultimi dati, le vendite negli States sono passate in un anno da 250 a 1,8 miliardi di euro. Mentre la produzione al di fuori dei Paesi che non sono colpiti dazi Usa è destinata a raddoppiare nei prossimi due anni.

Si chiude una finestra e si apre un portone. La politica di tariffe aggiuntive sulle importazioni di pannelli solari dalla Cina, non sta funzionando. Se non come ritorsione politica diretta al governo di Pechino.

Perché il “vuoto” che si è creato nell’ultimo anno ha “regalato” quote di mercato agli altri produttori asiatici. E se il Dipartimento al commercio di Washington ha annunciato che vuole estendere i dazi a tutti i principali Paesi del sud-est asiatico, più difficilmente potrà intervenire anche nei confronti delle esportazioni in arrivo dall’altro grande colosso economico.

Secondo i dati della società di consulenza Wood Mackanzie, citati in un recente servizio del Financial Times, le vendite negli Stati Uniti da parte dei produttori di pannelli made in India sono passati nell’ultimo anno da un valore di 250 milioni di dollari a 1,8 miliardi.

In due anni la produzione di pannelli solari al di fuori di Cina e sud est asiatico raddoppierà e l’india ne avrà il 40%

Mentre secondo BloombergNef, nei prossimi due anni la produzione di pannelli da parte del Paesi che al momento non sono colpiti da tariffe aggiuntive sulle esportazioni negli Usa, sono destinate a raddoppiare.

Tutto ciò porta a due considerazioni fondamentali. La prima: la politica dei dazi sulle importazioni potrebbe non previlegiare né proteggere l’industria americana dei pannelli solari.

L’amministrazione Biden lo ha fatto anche sulla spinta dell’industria locale: ad aprile, i maggiori produttori di energia solare, First Solar e Qcells, insieme ad altri, hanno presentato una petizione per l’applicazione di tariffe sulle celle a quattro paesi del sud-est asiatico.

La seconda: per gli Stati Uniti, in realtà, appare prioritario impedire la crescita principalmente ai colossi cinesi delle rinnovabili che negli ultimi anni hanno conquistato la leadership delle tecnologie green.

Anche perché un conto sono le strategie geopolitiche, un altro è la realtà commerciale. Come ha rimarcato il servizio del Financial Times “ I prezzi in rapido calo per i pannelli importati hanno contribuito a trasformare l’energia solare nella principale fonte di nuova energia sulla rete elettrica statunitense“.

In altre parole, una quota di importazioni a prezzi convenienti è necessaria anche ai produttori statunitensi. L’Energy Information Administration degli Usa ha comunicato che nel 2024 le installazioni di impianti fotovoltaici cresceranno del 42 percento, raggiungendo i 127 gigawatt”.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –