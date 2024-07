Pannelli solari, non ci sono solo quelli cinesi. A L’Aquila, per esempio…

Non ci sono sul mercato solo pannelli made in China. Comal, società specializzata nella realizzazione di impianti solari, svilupperà una fabbrica di pannelli innovativi e ad alta efficienza a L’Aquila. Sarà attiva a partire dal 2025, con una capacità fino a 500 megawatt.

Non ci sono dubbi: la Cina domina il mercato del fotovoltaico e dei pannelli solari. Lo dicono i numeri: l’anno scorso ha coperto oltre il 90% del fabbisogno della Ue. Ma il mercato può reagire allo strapotere di Pechino e ha la possibilità di farlo anche senza ricorrere all’imposizione di dazi sulle importazioni.

Solo qualche giorni fa la notizia della società veneta Future Sun che ha installato 295 di suoi pannelli sul tetto del Museo Guggenheim di Bilbao – come riferisce il sito “pv magazine” – che serviranno per coprire i consumi di tutta l’illuminazione interna.

I decreti “Agricoltura” e “Aree idonee” rischiano di frenare l’installazione di pannelli solari

Sempre dall’Italia, arriva un’altra novità positiva: Comal, azienda di Montalto di Castro, ha concluso le operazioni per una nuova fabbrica di pannelli a L’Aquila, che entrerà in produzione l’anno prossimo: i pannelli fotovoltaici realizzati serviranno in particolare per il mercato retail.

Un’operazione in cui intervengono vari attori. Oltre a Comal che prevede un investimento da 16,1 milioni, abbiamo il supporto pubblico con il prestito da 5 milioni da parte del Mediocredito Centrale (con garanzia Sace).

Ma l’operazione è favorita anche da quello che è accaduto nell’ultimo anno e mezzo, con lo sblocco delle procedure (per esempio, l’autoproduzione delle comunità energetiche) e delle autorizzazioni che hanno portato nel 2023 all’installazione di circa 5,2 GW di impianti di generazione da fonte solare, di cui circa 4,1 da impianti retail (circa il 78%).

Anche per questo motivo, si rincorrono gli appelli al governo da parte di imprese, ambientalisti ed esperti affinché riveda provvedimenti come il decreto Aree Idonee e il decreto Agricoltura che limitano eccessivamente la possibilità di nuove installazione, rischiando di frenare lo svilluppo del solare.

