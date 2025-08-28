Panelli e pecore: in Tibet mega progetto contro la desertificazione

In Tibet, su una superficie di 610 chilometri quadrati, l’equivalente dell’intera città di Chicago, ha preso forma un ambizioso progetto cinese che unisce energia rinnovabile e pastorizia. Un’iniziativa che, per dimensioni e impatto sul paesaggio, sarebbe difficilmente realizzabile in Europa, dove l’urbanizzazione e la sensibilità paesaggistica generano spesso forti opposizioni. Ma in un territorio vasto, spopolato e semi-desertico come quello tibetano, l’impresa diventa possibile.

Pannelli frangivento per mitigare la desertificazione

Secondo i tecnici, i pannelli non solo producono energia, ma agiscono anche come barriere contro il vento, contribuendo a ridurre la dispersione di polveri e sabbia. Questo effetto secondario rallenta la degradazione del suolo e favorisce la crescita dell’erba, creando condizioni ideali per il pascolo. Le greggi, infatti, si muovono liberamente tra le installazioni e brucando l’erba. Non a caso, sono state soprannominate “pecore fotovoltaiche”.

Energia pulita per 5 milioni di famiglie

L’impatto visivo dell’impianto è evidente, ma i benefici sono molteplici. Oltre a fornire energia a circa 5 milioni di famiglie, il progetto contribuisce alla lotta contro la desertificazione e promuove una convivenza virtuosa tra tecnologia e tradizione pastorale. Esperienze simili le abbiamo già documentate in Texas (leggi), Australia (leggi) e persino alla periferia di Vienna, dove le greggi pascolano tra i filari dei pannelli (leggi).

In Australia, l’ombra delle strutture, secondo uno studio diffuso dai gestori dell’impianto, avrebbe migliorato la qualità della lana delle pecore merinos, dimostrando come l’integrazione tra agricoltura e fotovoltaico possa generare vantaggi.

Wang Anwei, responsabile energetico della prefettura di Hainan, ha definito il progetto “vantaggioso su più livelli”: «Le imprese producono elettricità, il suolo si rigenera, e gli abitanti dei villaggi possono continuare a praticare la pastorizia in modo sostenibile».

La sfida di portare l’energia verde nelle aree industriali

I sette milioni di pannelli rappresentano una grande risorsa, ma non mancano le criticità se si allarga lo sguardo all’intera Cina. Le ha sottolineato ai giornalisti Zhang Jinming, vicegovernatore della provincia del Qinghai. «La distribuzione delle risorse energetiche verdi è in contrasto con l’attuale distribuzione industriale del nostro Paese. La rete elettrica cinese è stata adattata alla produzione costante delle centrali a carbone piuttosto che a quella più variabile e meno prevedibile dell’eolico e del solare». C’è necessità di una grande trasformazione della rete e ci sono investimenti in corso. In sintesi: si produce soprattutto nelle aree spopolate, ma c’è necessità di trasferire l’energia delle aree industriali.

Nonostante l’importanza del carbone nella produzione energetica la Cina ha installato pannelli molto più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo (leggi) e l’investimento sta iniziando a dare i suoi frutti. Le emissioni di carbonio del Paese sono calate nei primi mesi del 2025 (leggi).

