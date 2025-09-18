Pam, Selex e Iberdrola: insieme per le rinnovabili nei supermercati

Sempre più supermercati diventano hub della transizione: efficientamento energetico, autoproduzione da rinnovabili, recupero degli scarti, riuso delle cassette in ottica di economia circolare. Senza dimenticare le migliaia di prese, in alcuni casi gratuite, per ricaricare l’auto elettrica. Le iniziative si moltiplicano e sempre più spazio prende il fabbisogno energetico assicurato dai pannelli. Un operatore molto attivo in questo campo è Iberdrola, prima utility europea per capitalizzazione di mercato, che in questi mesi ha firmato un accordo con le catene Pam Panorama e con il Gruppo Selex.

Iberdrola ha chiuso accordo con Pam Panorama da 1000 GWh

Pam Panorama S.p.A., storica realtà italiana del settore della Grande Distribuzione, e Iberdrola hanno firmato un accordo Power Purchase Agreement (PPA) di tipo Off-site della durata di 10 anni, per un totale di 1.000 GWh. Si parte da gennaio 2026 con la fornitura di energia fotovoltaica ai punti vendita delle insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City. La decarbonizzazione porterà una riduzione delle emissioni di CO2 annuali di oltre 38.300 tonnellate, pari al fabbisogno energetico di 40.300 famiglie.

Soddisfatti Alessandro Riolfo, direttore tecnico Pam Panorama S.p.A. e Lorenzo Costantini, direttore Commerciale di Iberdrola Italia. Pam Panorama S.p.A conta oltre 600 punti vendita in oltre 10 regioni.

Iberdrola Italia firma anche con il Gruppo Selex

Sempre un Power purchase agreement (Ppa) pluriennale quello del Gruppo Selex siglato con Iberdrola. In questo caso l’accordo prevede la fornitura di energia prodotta da una fonte rinnovabile in Sicilia.

Il contratto di 10 anni è strutturato come un accordo quadro che permette una gestione flessibile della capacità energetica tra le diverse aziende del Gruppo Selex. L’energia elettrica fornita, pari a circa 125 GWh l’anno, da luglio 2026 sarà interamente prodotta da impianti fotovoltaici di capacità installata pari a 77 MW. Grazie a questo accordo, Selex potrà evitare l’emissione di oltre 37mila tonnellate di anidride carbonica l’anno. Il Gruppo Selex è stato assistito da Parola Associati per gli aspetti legali e da MBS Consulting come advisor strategico.

Non solo supermercati, Iberdrola alimenta anche le acciaierie

Entro il 2025, Iberdrola potrà contare una capacità installata di circa 400MW in Italia grazie all’imminente inaugurazione del suo terzo impianto operativo e al completamento dei lavori di costruzione di ulteriori quattro progetti fotovoltaici.

Per il secondo anno consecutivo Iberdrola è stata confermata leader nel mercato europeo dei PPA, secondo il rapporto Pexapark Renewables Market Outlook 2025, con 1.251 MW contrattualizzati (+38% rispetto al 2023). L’azienda ha siglato 15 accordi in Europa, con grandi aziende come Amazon con cui ha firmato PPAs eolici e fotovoltaici in Spagna, Portogallo e Regno Unito per il parco eolico offshore East Anglia THREE e con aziende italiane tra cui BTicino, Acciaierie Venete, Prima Sole Components e Bayer per un totale di circa 50 MW.

