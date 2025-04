Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Pallone a disposizione per una partitella durante la ricarica: tra i mille modi di ingannare il tempo alla colonnina, Ionity ne propone uno molto dinamico…

Pallone a disposizione con altri giochi: succede in tre Ionity in Svezia

C’è chi messaggia, chi telefona, chi fa uno spuntino o, se la colonnina è in un centro commerciale, chi ne approfitta per fare shopping. Ionity propone un’altra idea, ancora più originale (e salutare): una bella partitella con la palla messa a disposizione dal gestore della stazione in un apposito contenitore piazzato tra due colonnine.

Succede, per ora, in tre ricariche nella parte occidentale della Svezia, Mellerud, Jönköping e Ljungby Nord, tutte attrezzate con un bel prato verde. Questo grazie a un accordo con Piffi, una società locale che si occupa di attrezzature per lo sport e il tempo libero. Lo slogan è: “un modo semplice per rimanere attivi mentre il tuo veicolo elettrico si ricarica“. E in effetti, nel post che presenta l’iniziativa su LinkedIn, si parla non solo di palla, ma anche di “scatole di attività piene di attrezzi per il gioco spontaneo“.

E voi come ingannate il tempo alla colonnina?

Da quel che sembra di intuire, il contenitore si apre con la stessa app o card con la quale si attiva la ricarica. E nella civilissima Svezia i gestori danno per scontato che, terminata partitella e ricarica, la palla e gli altri giochi ritornino nel contenitore dal quale sono stati presi.

Potremmo scommettere su comportamenti irreprensibili anche in Italia? Magari sì, si potrebbe organizzare una prova sul campo…Comunque sia, questa originale idea in arrivo dalla Scandinavia ci dà il destro per chiedervi: “e voi che cosa fate durante la ricarica?“. Chi è passato all’elettrico già da diversi anni, sa bene che in una prima fase le colonnine erano quasi in AC, da 22 o 11 kW, in alcuni casi addirittura da 7. E i tempi erano biblici. Ora le cose sono migliorate e in una stazione come le Ionity, con ricariche da 300 kW, te le cavi in mezz’ora. Ma la domanda resta: che si fa nel frattempo?

Settimana elettrica in 4 flash di Marco Berti Quattrini

