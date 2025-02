Pago la ricarica in contanti o bancomat, dal benzinaio

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Pago la ricarica in contanti o col bancomat, dal benzinaio, comodissimo:lo segnala Antonio, mentre un altro lettore reclama questa possibilità. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Pago la ricarica in contanti, a 0,50 al kWh: perché gli altri distributori non lo fanno?

“Da qualche giorno sono un felice possessore di una Dacia Spring, voglio raccontarvi la mia esperienza riguardo le ricariche. Il mio benzinaio di riferimento,distante circa 1km da casa, ha installato una colonnina di ricarica a due posti, da lui pago 50 cent a kWh, direttamente in contanti o carta di credito. Ecco se anche gli altri distributori installassero le colonnine sarebbe per loro una nuova fonte di guadagno“. Antonio Di Giulio

Non voglio impelagarmi in appa varie, carte proprietarie e altre diavolerie

“Vorrei chiedervi una mia semplice curiosità. Ma è così difficile installare colonnine di ricarica che, invece che funzionare con app varie, carte proprietarie e mille altre diavolerie funzionino come il self service di benzina e gasolio con bancomat o carta di credito? Bisognerebbe rendere le cose facili per facilitare il passaggio alla mobilità elettrica, non complicare inutilmente le cose. Chi vuole usare app e carte proprietarie deve essere libero di farlo. Ma chi non vorrebbe impelagarsi in questo piccolo marasma a sua volta dovrebbe essere libero di farlo , per come la vedo io. Grazie e buon lavoro“. Luca Filippi

Sono già tanti i network in cui paghi col bancomat o carte di credito

Risposta. In realtà ormai diverse reti di ricarica accettano il pagamento con bancomat o carte di credito. Ewiva, Ionity e le colonnine in A22 Autobrennero, per esempio, offrono già questa possibilità, che si sta espandendo sempre di più nelle ricariche ad alta potenza. Più difficile, per il momento, farlo nella colonnine in AC, fino a 22 kW. Resta comunque l’alternativa ancora più semplice, offerta per prima da Tesla nei suoi Supercharger, della ricarica Plug&Charge, in cui non serve neppure il bancomat. Questo grazie al “riconoscimento” elettrico dell’auto nel momento in cui si inserisce il bocchettone, con successivo addebito sul conto del proprietario. Quanto al benzinaio con ricarica, ci sembra un’ottima notizia, a patto che sia tutto ok dal punto di vista fiscale.

