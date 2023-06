Paghi e la ricarica e pure il parcheggio, è ingiusto

Paghi e la ricarica e pure il parcheggio, perché la colonnina è all’interno di una sosta a pagamento: possibile? È la lamentale di Iorio, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Paghi e la ricarica e pure il parcheggio, un salasso, non interviene il legislatore?

“Sempre se può essere utile, mi sono chiesto…La zona dove si parcheggia per collegarsi alla colonnina di ricarica ( due posti auto ad esempio) essendo specifica e magari con strisce di colore diverso dalle altre non dovrebbe essere svincolata da parcheggi a pagamento? O con disco orario? Non è paragonabile al distributore di benzina?? Quindi non sarebbe utile sottoporre la questione al legislatore che dovrebbe chiarire la questione ed eventualmente intervenire a favore di chi deve ricaricare…Fino ad arrivare alla Corte Costituzionale?“. Iorio Cavallini

Non va bene, servono rimedi da parte dei gestori

Risposta. Meglio non puntare troppo sul legislatore (la Corte Costituzionale, poi, ha ben altro per la testa…). In Italia l’auto elettrica non è molto popolare tra i nostri politici e già è stata un’impresa improba ottenere che sia vietato parcheggiare l’auto negli stalli di ricarica. Altri lettori ci hanno segnalato di avere trovato una colonnina utile solo all’interno di parcheggi a pagamento e di avere quindi pagato un botto, tra sosta e kWh prelevati. Qui occorrerebbe un atteggiamento diverso da parte delle aziende che gestiscono i parking, esentando chi ricarica (almeno in parte) dal prezzo della sosta. Magari facendo scattare un costo per il parcheggio solo dopo un certo periodo di tempo. Tipo: se fai un rabbocco paghi solo la ricarica. Se stai un giorno intero paghi anche la sosta. Che cosa ne pensate?

