Paghi col Telepass la ricarica in A2A: un altro passo per rendere i rifornimenti delle auto elettriche più semplici, grazie all’utilizzo di app già di uso comune.

Paghi col Telepass, utilizzando l’app: tutto più facile

Tutti i principali della ricarica stanno lavorando su un obiettivo comune: liberare i potenziali clienti dalle complicazioni legate alla ricarica. Qualche giorno fa abbiamo riferito della mossa di ABB, uno dei maggiori produttori di colonnine, che si è comprata Vourity, specializzata proprio nei sistemi di pagamento per auto elettriche. Ora arriva l’accordo tra Telepass e A2A, per rendere accessibile il servizio di ricarica dei veicoli elettrici sull’intera rete A2A attraverso l’App Telepass. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’App e selezionare l’infrastruttura di ricarica A2A. Attraverso la mappa delle stazioni attive sarà possibile individuare agilmente il punto di ricarica disponibile più vicino. I guidatori potranno accedere ad oltre 2 mila punti di ricarica dell’infrastruttura di A2A E-Mobility dislocati su tutto il territorio nazionale con l’App dal proprio cellulare.

Obiettivo: 22 mila punti di ricarica entro il 2030

Telepass consente l’accesso, tramite la propria App, a una delle reti di ricarica elettrica interoperabile più estese d’Italia con oltre 33.200 punti di ricarica totali attivi. Una partnership che per A2A è in linea con gli obiettivi del proprio Piano Strategico, fondato su transizione energetica ed economia circolare. Piano in cui la mobilità elettrica costituisce una leva fondamentale a supporto del percorso verso l’elettrificazione dei consumi e la decarbonizzazione. Per lo sviluppo di questo settore il Gruppo guidato dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini ha previsto investimenti al 2030 pari a circa 300 milioni di euro e la realizzazione di 22mila punti di ricarica su scala nazionale interamente alimentati con energia certificata 100% green.