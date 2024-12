Pagelle sicurezza: cinesi meglio della R5

Pagelle sicurezza: le auto elettriche cinesi fanno meglio della Renault 5 nelle nuove pagelle dell’ente di riferimento in Europa per i crash test, Euro NCAP.

Pagelle sicurezza: la Renault 5 si ferma a 4 stelle, ma molto meglio della Zoe…

Non si può certo parlare di una bocciatura per il nuovo modello Renault: 4 stelle è una votazione complessiva più che accettabile. Tanto più che la vettura che ha lasciato il posto alla R5, la Zoe, di stelle ne aveva raccolte zero. Ma certo colpisce il fatto che le elettriche made in Cina esaminate nella stessa tornata di test hanno raccolto tutte il massimo dei voti, 5 stelle. Smentendo così il luogo comune secondo il quale le auto fabbricate nel grande Paese asiatico sarebbero sì meno costose, ma anche meno sicure e di qualità complessiva inferiore. La pagella della R5 risente di una votazione modesta, l’80%, in uno dei 4 test presi in esame, la protezione degli adulti a bordo. In caso di urto frontale, la protezione del busto del conducente viene giudicata media. La testa può anche colpire la porta opposta in caso di impatto dal suo lato. Molto migliore il punteggio per la protezione dei bambini a bordo, con voto molto alto per impatti frontali e laterali.

Elettriche cinesi al top con 5 stelle E massimo dei voti per la Macan

Sono le elettriche made in Cina, come si diceva, ad uscire molto bene da questa tornata di test-sicurezza. Il punteggio massimo di 5 stelle è stato assegnato sia alla Leapmotor C10 sia alla Volvo EX30, quest’ultima costruita nel Paese asiatico dal gruppo Geely. Siamo lontani dai voti delle ultime Tesla, ma il punteggio è comunque apprezzabile in tutte e quattro le valutazioni. Con la Volvo che fa un po’ meglio della Leapmotor: evidentemente la Casa svedese ha messo a frutto anche negli impianti cinesi il suo indiscusso know-how in tema di sicurezza. Voti molto alti, infine, per la nuova Porsche elettrica, la Macan, già premiata da ottimi risultati di vendita al debutto. Le stelle sono cinque (vedi pagella in basso), con un voto del 90% nella protezione sia degli adulti sia dei bambini a bordo. Più bassi, invece, i punteggi per l’impatto con utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, e per le dotazioni di Safety Assist.

