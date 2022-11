Pagelle green: Tesla batte (di poco) Megane e Nio

Pagelle green: la Tesla Model 3 promossa a pieni voti, con un punteggio di 9,8, leggermente migliore di altre due auto a batterie, la Megane e la Nio T7. Le valutazioni, tutte ottime, sono firmate dall’ente specializzato Green NCAP.

Pagelle green / Model 3 parsimonioso anche in autostrada

È la prima Tesla ad essere testata da Green NCAP. “L’auto ha raggiunto un’elevata efficienza energetica“, spiega l’ente a commento della pagella. Questo non solo nei test di laboratorio WLTC+ Cold and Warm. Ma anche nell’impegnativo Highway Test (autostrada), “con un risultato davvero impressionante di 21,1 kWh/100 km“. La piccola area frontale e la forma aerodinamica della Tesla funzionano a vantaggio del veicolo, spiega Green NCAP. Anche se “nel ciclo di prova WLTC+, a una temperatura invernale di -7°C a causa delle elevate esigenze di riscaldamento dell’abitacolo, comfort e gestione della protezione della batteria, i consumi aumentano del 72%. E l’autonomia di guida si riduce notevolmente“. Nonostante questo e la massa relativamente alta, il voto è di 5 stelle e di 9,8/10, quasi il massimo possibile.

Pagelle green/ la Nio eT7, pesante, ma super performante e super efficiente

Chi ancora pensa che le auto cinesi siano indietro anni luce rispetto alla concorrenza occidentale, dovrà ricredersi anche grazie alla pagella della NIO eT7. L’auto è esagerata: ha due motori e trazione integrale, con potenza di 480 kW e un’enorme batteria da 100 kWh. Con un peso notevole per auto di questo tipo: 2,4 tonnellate. Ma nel test di laboratorio WLTC+, la eT7 ha raggiunto esattamente la sua autonomia dichiarata di 580 km. Anche in questo caso, nonostante la massa, dimostrando un’elevata efficienza complessiva. In condizioni invernali fredde (test WLTC+ a -7°C), proprio come la Tesla, i consumi aumentano del 72% e ciò si traduce in un’autonomia prevista di circa 340 km.

La Megane molto bene in città, un po’ meno in autostrada

E infine Green NCAP ha testato la Renault Megane E-Tech EV60, con batteria da 60 kWh, motore singolo da 160 kW e trazione anteriore. La pagella finale parla di bassi consumi energetici e di “valori nei test WLTC+ a freddo e a caldo standard impressionanti“. Ma, come per la NIO eT7, i consumi “aumentano notevolmente nel test autostradale con le sue fasi dinamiche ad alta richiesta di potenza“. Nel percorso urbano la Megane ha invece fatto registrare solo 11,8 kWh/100 km. Nella prova di laboratorio a -7°C il consumo della vettura è aumentato del 78% rispetto alla prova standard. E, con 30 kWh/100 km, si trova tra i valori misurati delle altre due vetture testate.

— Leggi anche: la Fiat 500e promossa da Green NCAP, ma sui consumi…