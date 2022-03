Pagelle flash / Enzo e la sua nuova Enyaq

Pagelle flash / Molti lettori ci scrivono ansiosi di condividere le impressioni a caldo sulla loro prima elettrica. Iniziamo da Enzo, che ha scelto la Skoda Enyaq, lasciando che sia chi guida elettrico da tempo adire se le sensazioni del lettore sono giuste. Vuoi inviare la sua pagella flash? Scrivi a info@vaielettrico.it

Pagelle flash / Molto soddisfatto, ma con queste due perplessità…

“Ho voluto attendere qualche giorno per scrivere le mie impressioni. Si tratta della mia prima auto elettrica e provengo da un diesel. Percorro circa 25.000km/anno.

Devo dire di essere molto soddisfatto dell’auto, con due perplessità: l’assorbimento delle asperità e gli spazi di frenata. Mi aspettavo un assorbimento più morbido e silenzioso e invece gli scossoni si sentono, anche in termini acustici. Dimenticavo: monto cerchi da 19 e gomme invernali. E gli spazi di frenata sono decisamente “strani”. Si tratta sicuramente di fare l’abitudine alla frenata rigenerativa, ma sono convinto che in buona parte il peso sia comunque responsabile di un certo allungamento. L’ansia da ricarica si sta attenuando piano piano. I primi giorni, senza tessera Powerpass che consente di caricare quasi ovunque a buoni prezzi, sono stati difficili“.

È super-maneggevole, solo i consumi in autostrada…

“A casa ho una wallbox (senza solare, abito in condominio…) da soli 2,4Kwh, ma dal 1 aprile sarò abilitato alla sperimentazione GSE/Arera con i 6Kwh la notte ed i festivi. E così potrò caricare completamente da casa anche a partire da batteria molto scarica. Ultime due cose: l’autonomia non è eccelsa (ne ero consapevole) e con batteria all’80% l’indovinometro segna 260 km. Il consumo medio si attesta intorno ai 18 kwh/100km, ma in autostrada a soli 110 km/h il consumo supera i 20 kwh/100km. Infine la maneggevolezza: nonostante la taglia “importante” gli spazi di manovra sono degni di una 500 (forse migliori…). Si entra ovunque! Grazie per l’attenzione e l’ottimo lavoro…“. Enzo Romani

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—