Pagelle flash 3 / Matteo e Andrea, voti alla Skoda

Pagelle flash 3 / Altri due lettori condividono le prime impressioni sul passaggio (dal diesel) all’elettrico. Entrambi hanno scelto la Skoda Enyaq iV. Chi volesse raccontarsi può scrivere all’indirizzo info@vaielettrico.it , con testo e foto.

Pagelle flash 3 / Entusiasta della Enyaq, con un solo appunto…

“Provengo da un diesel, vista la poca percorrenza annua, circa 10mila km, ho deciso di passare all’elettrico a novembre 2021, con una Skoda Enyaq 80 Sportline. Che dire, sono a quasi 5.000km e con certezza so che non tornerò mai all’endotermico. Ho la fortuna di avere una casa singola con fotovoltaico, quindi colonnina in garage e carica notturna, ma l’ansia da ricarica è già sparita. Vivo al confine con la Svizzera e le colonnine lì sono ovunque, dai 22kW in su. Proprio ieri ho caricato alla fast di Porsche da 350 kW, dal 4% all’80% in 30 minuti. Ma anche in Italia mi sto trovando a mio agio con le infrastrutture che aumentano di numero. L’auto è perfetta, ho fatto Como-Venezia con una carica. Qualche lacuna di gioventù, ma nulla di grave, la pompa di calore è un must. Però, cara Skoda, la ricarica ultrafast deve essere di base sull’auto e non optional. Come dico a tutti, l’elettrico va provato per capirlo davvero, ma sinceramente lo scetticismo che gli ruota intorno lo capisco“. Matteo

Pagelle flash 3 / Quando torno al diesel, mi sembra un trattore…

“S ono il felice possessore di una Skoda Eniaq 60 da dicembre. In famiglia siamo io e mia moglie ad utilizzare l’auto per lavoro; lei lavora la mattina, io esco parte del pomeriggio per lavoro. Poi per scarrozzare le bimbe: scuola la mattina e attività nel pomeriggi, e nel wek-end per svago. In famiglia c’è anche una Toyota Verso diesel. Entrembe le auto sono spaziose e capienti, ci permettono viaggi lunghi come vacanze. Ormai però usiamo esclusivamente in caso di necessità la Toyota, perché girando con la elettrica si spende più o meno la metà, non si inquina ed è un altro viaggiare…. Quando torno sulla Toyota, la sensazione iniziale è di guidare un trattore... Come prima macchina all’inizio non mi fidavo e temevo che avremmo dovuto utilizzare ancora molto l’auto a diesel. E nei primi mesi, dicembre e gennaio, i consumi in elettrico erano un po altini, sui 23 ķWh per 100 km…. Poi con la temperatura che si è alzata un po ho avuto una piacevole sorpresa… “.

Risparmiamo molto e non inquiniamo

“… Viaggiando con guida da “padre di famiglia”, sono per ora a un consumo sui 13 kWh per 100 ķm! E spero che si abbassi ulteriormente con la primavera. Certo, se in autostrada viaggio tra i 130 e i 140 km/h, i consumi tornano a 24 ķw per 100Km … Ma nell’utilizzo quotidiano va benissimo. Poi, se vuoi togleirti un paio di soddisfazioni, affondi sul pedale e… beh l’elettrico quanto a coppia non lascia a desiderare! Tirando le somme: con la fortuna di poterci organizzare per lavoro con gli spostamenti, io e mia moglie utilizziamo quasi solo l’auto elettrica. Risparmiamo molto e non inquiniamo. Chiaramente ricarichiamo da casa, con contratto che prevede fonti rinnovabili. Unica pecca che spero si risolva a breve: la diffusione colonnine in autostrada… Attendo la “dura prova” vacanza estiva per confermare il mio felice passaggio all’elettrico e confermarmi che non ci sono problemi di ricariche in viaggio “ . Andrea.

