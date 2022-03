Pagelle flash 2 / Un lettore in EQA, uno con la Zoe

Pagelle flash 2 / Dopo Enzo con la sua Skoda Enyaq, altri due lettori danno un primo giudizio sulle loro EV (Mercedes EQA e Zoe) dopo poche migliaia di km. Vuoi inviare la tua pagella flash? Scrivi a info@vaielettrico.it , con testo e foto.

Pagelle flash 2 / Florindo e la Mercedes: ho speso 120 euro per fare 5 mila km

“Vorrei condividere l’esperienza dei primi 5.000 km percorsi con la mia Mercedes EQA 250. Innanzitutto consiglio a chi ha deciso di acquistare un auto full electric di scegliere in base ai km che percorre giornalmente. È fondamentale inoltre aumentare da subito il contatore a 6 kW, se si percorrono giornalmente 200 km come faccio io. Seconda cosa: dotarsi di juice box almeno da 7.4 kW. Soddisfacendo i due punti che ho sottolineato, si riuscirà a caricare l’auto a casa in 8/10 ore. Altrimenti, con una batteria da 70 kWh e contatore a 3 kW, nonostante juice box, non bastano 18 ore per portare la carica all 80%. Per quanto riguarda i costi ho speso all’ incirca 120 euro per percorrere 5.000 km non male. I piccoli sacrifici dei tempi morti impiegati per ricaricare fuori casa sono ben ricompensati alla luce dell’escalation pazzeschi dei prezzi carburante. Ultima sensazione: il brivido della potenza è della coppia istantanea, che solo un’elettrica può darti“. Florindo Taddeo

Che stress i pimi km con la Zoe, poi ci fai la mano…

“Sono proprietario di Zoe 135 Intens Flex dal febbraio 2021, ho raggiunto il traguardo dei 10.000 km. Ci ho pensato per tutto il 2020, a fine anno mi sono deciso e, forte dei notevoli incentivi (8.000 euro), ordino la Zoe. Batterie a noleggio e un forte sconto della concessionaria portano il prezzo a livelli ragionevoli. Inizia l’avventura: ansia da ricarica, conti, consumo, prezzi da colonnina, abbonamenti a due gestori, tessere, tempi di ricarica ecc. ecc. Tutti i disagi del passaggio epocale all’elettrico. Ma non mi scoraggio, anzi: la novità mi stimola. Nei viaggi non troppo lunghi, 300-400 km, programmo bene le ricariche, mai sotto il 25 %, e tutto si svolge serenamente. Ho aumentato la portata del contatore a 6 KW e iniziato a caricare la macchina con un carichino da casa, linea dedicata direttamente dal contatore con cavi da 6 mmq. In attesa di una wall box, ma finora non ne sento il bisogno. Dopo alcuni mesi, ho smesso con tutti quei raffronti e deciso di vivere tranquillo: ricarico quando serve, sempre tra 20 e 80 %. Ormai l’acquisto è fatto, il cambiamento pure: inutile preoccuparsi“. Milziade, Genova.

