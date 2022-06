Pagella Skoda Enyaq, tra luci e ombre

Pagella Skoda Enyaq: Danilo, un lettore marchigiano, traccia un primo bilancio dopo 3 mila km, tra aspetti positivi e delusioni. Ricordiamo che chi volesse condividere le prime esperienza in elettrico, può scrivere a info@vaielettrico.it

di Danilo Carloni

“Sono un vostro attento lettore ormai da quasi un anno, cioè da quando ho deciso di acquistare un EV. Nel mio caso la decisione è maturata in seguito all’esecuzione di lavori di efficientamento energetico (c.d. bonus 110) nella mia abitazione. Con l’installazione di un impianto fotovoltaico e relativa colonnina di ricarica domestica“.

Pagella Skoda: ottima, ma sistemate il software…

“Percorro circa 20.000 km all’anno, con percorsi che si ripetono quotidianamente (lavoro-casa-tempo libero) e un paio di viaggi all’anno più lunghi. Considerati gli incentivi che nel mio caso tra sconto della casa e bonus puro sono arrivati a € 9.500, la scelta era quasi obbligata. E così a settembre ho ordinato una Skoda Enyaq 60, arrivata poi a marzo. Ora che ho percorso 3.000 km posso dare anche il mio contributo per chi sta valutando il passaggio a un EV. Due parole sulla vettura: ottima, grande piacere di guida, trasmette sicurezza ecc… Però, per favore Skoda, cerca di sistemare il software dell’infotainment, perché per 47.000 euro, non è accettabile che si blocchi 1 volta su 3. Altra considerazione. Il valore economico del passaggio c’è, ed è di grande valore per l’utente, finché ci sono gli incentivi. Altrimenti a questi prezzi le auto elettriche non sono ancora economicamente vantaggiose. Lasciamo stare auto da 45.000 euro: anche una Dacia Spring da 21-22.000 euro senza incentivi non avrebbe praticamente mercato“.

Col solare viaggio gratis 8 mesi all’anno

“Con gli incentivi, anche senza impianto fotovoltaico, il discorso cambia, perché a 15 cent a kWh (ricarica domestica) con meno di 2 euro percorri 100 km. Se hai i pannelli solari viaggi gratis 8 mesi l’anno (dalle mie parti), i conti sono presto fatti. Ultima considerazione sulla situazione delle colonnine in Italia. Io vivo a Pesaro, ricarico a casa, però ho voluto provare 2-3 colonnine nella mia città per prendere pratica, e non farmi trovare impreparato in caso di bisogno. Oltre alla scheda Powerpass di Skoda (che abilita alle colonnine EnelX, Ionity, ecc), ho acquistato anche la tessera Be Charge (con relativa app) e installato un’altra app per le ricariche, Chargemap. A Pesaro con le colonnine provate, zero problemi, massima efficienza e affidabilità. Questo week end sono andato a Perugia. Ho guardato sulle app e la disponibilità di colonnine nei dintorni del posto che dovevo visitare era ottima e di potenza sufficiente (dai 22 kW in su)“.

Ma ricaricare nelle colonnine è spesso un calvario

“Oggi dopo pranzo, prima di tornare, ho cercato la colonnina per ricaricare… ed è iniziata un’autentica odissea. Sono riuscito all’ottavo tentativo... La prima era in una zona che avevano chiuso per una gara di go-kart. Poi un’altra, che sulla mia app veniva riportata come Enel X, era appena passata a Q8 e quindi l’app non era più in grado di gestirla. La terza era occupata da una Fiat 500e con la ricarica terminata da un pezzo e senza traccia del proprietario. Un’altra Be Charge era fuori servizio e la mia app la dava disponibile. Ho segnalato il guasto al Servizio Clienti BeCharge e mi hanno confermato che anche a loro risultava fuori servizio dal 2 giugno, ma non avevano aggiornato l’app. Altre 3 non si connettevano all’app. Sono riuscito dopo oltre 2 ore di tentativi, con la famiglia al seguito, mia moglie e due bambine di 6 anni. È stato un calvario...“.

Pagella Skoda: l’elettrico non sia solo un’operazione di facciata, va migliorato

“Quindi, ammessi i disservizi e gli inconvenienti di un modo di viaggiare nuovo e soprattutto di un segmento di mercato nuovo, si può fare meglio? Assolutamente sì, si deve fare meglio e alla svelta, se si vuole incentivare veramente il cambiamento (che secondo me è comunque ineluttabile). E non farne soltanto un’operazione di facciata come tante in Italia… D’altra parte, se nella mia cittadina sembra funzionare perfettamente il discorso delle ricariche, perché a Perugia non dovrebbe?? Grazie mille per il vostro sforzo nel divulgare la cultura elettrica“.

