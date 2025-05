Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Pagella del Maxus-E Deliver 7: la stila, dopo 32.500 km, un falegname passato al furgone elettrico cinese dopo diversi mezzi termici. Ecco che cosa va e cosa no.

di Marco Gallini

“S ono un falegname quasi sessantenne di Bobbio, Val Trebbia, provincia di Piacenza.

Durante la mia carriera ho sbriciolato 3 Daily, 4 Doblò e 2 furgoni, oltre a 5 auto che ormai da anni non uso più, essendo i mezzi da lavoro anche la mia macchina per tutto “ .

Dopo ben 9 furgoni termici il primo elettrico

“ Proprio per questo, pur convinto della bontà dell’elettrico del quale mi sono immediatamente innamorato (arrampicarsi stracarichi in perenne coppia su per i monti è impagabile) , avendomene fatti provare diversi il venditore della fantastica concessionaria CRP di Piacenza , ci ho messo un po’ a decidermi. Troppo piccoli , troppo grossi, troppa poca autonomia. Poi le congiunzioni astrali si sono unite: il bonus 2024, l’ottima valutazione del Doblò e del Jumper usati che sarebbero stati entrambi sostituiti con il nuovo… E soprattutto ecco il nuovo, visto in pubblicità approfondito e deciso che faceva per me : MAXUS-E DELIVER 7 . Non nascondo che comprare un cinese da strapazzare quotidianamente qualche ansietta me la provocava. Continuavo a leggere i vostri articoli cercando irrazionalmente conferme consolatorie. Pensando a cosa può succedere se si rompe, porca miseria, e guardavo video inglesi su Youtube capendoci poco “ .

Unico problema: la batteria di servizio, devi fare attenzion

“ Ma infine il nome dell’importatore/distributore italiano (Koelliker di visione sulle macchine se ne intende) e soprattutto la concessionaria che in tanti anni di Daily e compagnia non mi ha mai deluso, ha vinto. E a Luglio ho iniziato a godermela. I primi 10.000 km li ho fatti ( adesso non so neanche come ) caricando con il carichino e la schuko in capannone, la notte. Poi la wall box sotto Natale ed infine 20 KW sul tetto e l’apertura di una configurazione di CER (Bobbio ha meno di 4,000 abitanti) come da programma iniziale. Problemi : si , siamo tutti dei pionieri, i problemi sono il nostro pane ma anche il bello dell’avventura per cui bisogna imparare tutto. Noi come fruitori e l’assistenza col suo mestiere. Essere entrambi onesti e fidarsi aiuta tantissimo, anche se l’unico vero problema è stata la batteria di servizio da imparare a non scaricare, poca roba davvero “ .

PREGI / In estate ho risparmiato il 60% sul carburante

“ Pregi: piacere di guida a parte , in estate rispetto a prima risparmio il 60 % sul carburante (prezzi 2024 ora è sceso il diesel). La frenata rigeneratrice in discesa è una figata e, come dico sempre, se salissi vuoto sul monte Penice per scenderne carico (a volte mi è capitato) girerei gratis senza mai caricare alla spina. Le gomme primo equipaggiamento sono scese in 11.000 km e non mi è piaciuto. Poi il mio gommista ha montato delle invernali che ancora adesso a 32.500 km viaggiano che è un piacere. E inoltre sulla neve non mi sono mai, e dico mai, fermato una volta “ .

DIFETTI / Poca autonomia in inverno e ricariche esose

“ Difetti: in inverno rende tra il 20 ed il 25% in meno, in autostrada al limite non fai oltre i 230 km carico o vuoto che sia. Ai 90 ne fai circa 380 ( ma chi ci riesce dopo un po?.) E, soprattutto, il prezzo delle ricariche è assurdo, ma la rete è peggio. Due lunedì indietro ho accompagnato mia figlia orafa ad Arezzo, città che mi sono goduta molto artisticamente e culinariamente. La colonnina vicino alla Posta era pochi metri dentro alla zona vietata, ma comunque occupata da auto endotermica. L’altra vicina era impacchettata e più avanti segnalata ma non esistente. più delle mille app è servita la gentilezza Aretina, che mi ha guidato con profitto. Il resto in autostrada a farmi taglieggiare, pur con un contatto Premium 15 che non capisco più adesso come funziona, ma appena posso li chiamo (?) “ .

“ Che dire per concludere… Non fatevi condizionare dai preconcetti, ma fate bene i conti e soprattutto siate convinti. Il coraggio non basta quando si lavora, meno che meno gli ideali, servono persone per bene “ .