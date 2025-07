Pagare con carta o bancomat nelle ricariche è un diritto, no?

Pagare con bancomat o carta nelle ricariche è un diritto, no? Alessandro sta per passare all’elettrico e vuole sincerarsi di questa opportunità. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Potremo pagare con carta o bancomat anche nelle vecchie colonnine?

“V i leggo regolarmente anche se, confesso, non sempre sono in linea con le vostre tesi. In particolare trovo un po’ troppo sottovalutato l’aspetto di scomodità delle ricariche rispetto al rifornimento. Basti pensare che la maggior parte delle colonnine è esposta alle intemperie e bisogna anche portarsi dietro il cavo, almeno in quelle a corrente alternata. In più al termine bisogna anche spostare la macchina e trovare un parcheggio. Inoltre non credo sia un problema di tempistiche di ricarica, ma proprio di disconfort. Nonostante questo, l’anno prossimo ho in mente di cambiare la mia plug-in aquistando una BEV, KIA EV5 presumibilmente. Avevo letto di una normativa che prevedeva l’obbligo di inserire tra i metodi di pagamento per la ricarica elettrica anche il POS, per lo meno per quelle ad alta potenza in autostrada. Cosa che renderebbe molto più agevole la gestione delle ricariche. Volevo sapere se fosse corretto, e se anche le colonnine già in essere dovranno essere aggiornate in tal senso e in caso con che tempistiche “ . Alessandro Costetti

L’obbligo c’è da aprile 2024 per le nuove stazioni, per le vecchie…

Risposta. L'obbligo esiste per le stazioni di ricarica in funzione dal 13 aprile 2024, data di entrata in vigore del Regolamento UE AFIR. La norma stabiliva tra l'altro il principio che si possa ricaricare senza che sia necessario concludere un contratto con il gestore del punto di ricarica. Imponendo quindi di mettere a disposizione degli utenti strumenti di pagamento elettronici "universali", come appunto i POS per bancomat o carta di credito. Attenzione, però, perché l'obbligo vige solo per le ricariche di nuova installazione. Per quelle già in funzione è previsto l'adeguamento entro il 1° gennaio 2027, quindi 17 mesi da oggi. Molti gestori stanno comunque adeguando le loro reti già da tempo, anche per le colonnine già esistenti. E la possibilità di ricaricare con carta o bancomat è sempre più diffusa. Le cose, peraltro, stanno migliorando anche su altri fronti. Esempio: molte nuove ricariche sono dotate di copertura per riparare da pioggia o sole, altra richiesta pressante degli utenti.