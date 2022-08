Pagamenti più facili alla colonnina, fate pressione

Pagamenti più facili alla colonnina: è quello che chiedono molti lettori, tra cui Massimo in questa mail. Qualcosa si sta muovendo, anche in autostrada…

Pagamenti più facili o i viaggi lunghi…

“Ho appena letto i 3.000km di un altro lettore. E mi sono chiesto, visto il problema soprattutto all’estero con altre lingue , quando si decideranno i gestori ed i governi, di dare la possibilità di pagare il rifornimento elettrico come tutti gli altri rifornimenti. Ossia con bancomat o addirittura con contanti! Personalmente, da più di un anno e mezzo, ho una Leaf 40 kWh e non ho mai ricaricato fuori casa. Ci ho provato due volte, proprio per vedere come andava, quindi non per necessità, e non sono riuscito a ricaricare! Quindi AMMIRO, chi affronta viaggi simili al lettore di cui sopra. Per favore, fate pressioni per cambiare il metodo di pagamento“. Massimo.

Due modi (già pronti) per semplificare al massimo

Risposta. È vero, le ricariche devono diventare più semplici. Ci si sta lavorando, in due modi. Il primo: consentire il pagamento con bancomat o carta di credito, esattamente come dal benzinaio. Lo si può già fare nella rete Ionity e ora in alcune stazioni Free to X in autostrada (come Secchia Ovest in A1, direzione Sud). Si avvicina bancomat o carta e sul display compare un link col quale evidenziare o scaricare la fattura, se se ne ha necessità. Ogni settimana, poi, la società invia un rendiconto delle operazioni effettuate all’Agenzia delle entrate, esattamente come fanno i benzinai con i self. Seconda soluzione, ancora più radicale, è il cosiddetto plug&charge. Non servono né app, né tessere, bancomat o carte di credito. Il connettore di ricarica “riconosce” l’auto e tutto si svolge elettronicamente: abilitazione e addebito dell’importo sul conto del cliente. È una tecnologia disponibile da tempo nei Supercharger con le Tesla e che ora si sta estendendo ad altri gruppi, come Hyundai e Volkswagen.

