Paese che vai, colonnine spente che trovi…

Paese che vai, colonnine inaccessibili che trovi…Dal Veneto altre due segnalazioni di ricariche fuori uso, perché spente o irraggiungibili. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Paese che vai…/ La ricarica è imprigionata dal mercato con l’ok del sindaco, possibile?

“A proposito di colonnine inaccessibili, vi invio in allegato la foto di uno stallo per la ricarica occupato dal mercato settimanale a Maerne di Martellago (Venezia). Ho interpellato la Polizia locale e mi hanno detto che c’è un’ordinanza del sindaco che permette tale occupazione. Secondo voi è possibile? Grazie e saluti “ Cesare Agnello

Paese che vai…/ Ewiva spente a Casale sul Sile

“V olevo segnalare che Ewiva, da ormai 10 giorni, ha spento le tre colonnine ultrafast situate all’uscita della tangenziale per Treviso a Casale sul Sile, operative da almeno tre anni. Nessun segno di attività di manutenzione, sono semplicemente spente. Le sei postazioni di ricarica erano da mesi desolatamente vuote perché situate proprio accanto al Tesla Supercharger di Casale. Dove ogni tipo di auto elettrica va a ricaricare in quanto il costo del kWh é nettamente inferiore (si parla di 45/50 centesimi kWh a seconda della fascia oraria) . Rispetto ai 0,95 praticati da Ewiva. Sbaglierò, ma sembrano essere la prima dimostrazione che la concorrenza manda fuori mercato gli operatori inefficienti . Che Ewiva preferisca tenerle spente piuttosto che accese e vuote? “. Giorgio Lazzarini

Due casi diversi di servizio disatteso

Risposta. Non ci stupisce che il sindaco abbia dato il suo placet a rendere di fatto inaccessibile la ricarica Enel X di Maerne. Ci stupisce piuttosto che a suo tempo sia stato deciso di installare la ricarica proprio lì, dove si sa che che si tiene regolarmente il mercato e chi arriva non può rifornire. Quanto al caso delle Ewiva di Casale sul Sile, tendiamo a escludere che si tratti di una “resa” della società di Enel e VW davanti alla concorrenza dei vicini Supecharger Tesla. Anche perché ci sono modelli, come quelli del gruppo Volkswagen-Audi, che ricaricano a prezzi ben inferiori rispetto agli 0,95 euro indicati. Propendiamo piuttosto per un problema di manutenzione, con tempi più lunghi di quelli auspicabili.