Owlet One: eBike ma anche moto elettrica

Owlet One eBike senza pedali. Compatta come una bici ma moto elettrica nell’anima. Leggera, con un design “spaziale” e tecnologia all’avanguardia.

Sembra una eBike eppure non ha i pedali. La potenza è quella di una moto elettrica eppure ha dimensioni ridotte degne di una bicicletta pieghevole. Anzi è pieghevole davvero. L’americana Owlet One racchiude in pochissimo spazio tanto lavoro e avanguardia tecnologica che per ora alle nostre latitudini possiamo soltanto guardare con ammirazione.

Owlet One eBike e moto insieme

Infatti Owlet One ha un motore elettrico che sfrutta la trasmissione diretta per erogare 750 W di potenza continui e fino a 3 kW di picco (il corrispettivo di 4 CV). La coppia massima raggiunge i 180 Nm, mentre la velocità della Owlet One è 48 km/h. Velocità inaccettabile per il nostro codice stradale relativamente alle eBike. Ma per non dover passare attraverso l’immatricolazione, targa, assicurazione e casco, c’è la possibilità di dotarla di un limitatore regolabile su 24 o 32 km/h consente di adeguare le prestazioni alle normative locali.

Una eBike che sembra una moto e viceversa 1 di 6

La batteria, invece, è rimovibile e ha una capacità di 1500 Wh. Fornendo un’autonomia dichiarata compresa tra 65 e 95 km a fronte di una ricarica in 3 ore e mezza. La distanza tra gli assi è personalizzabile tra 25 e 40 pollici. Ci sono dischi freno idraulici Shimano e una sella in stile bobber, nonché pedane pieghevoli e pneumatici da 20 pollici larghi come quelli di una fat bike con pneumatici da strada CST grippy. Interessante dunque il fatto di poter regolare il passo di questa Owlet One eBIke mascherata da moto. Cambia l’esperienza di guida da più turistica a più agile e dinamica di questa bici moto in alluminio aeronautico. Così da permettere di ridurre al minimo le lavorazioni meccaniche e le saldature semplificando il processo produttivo.

Prodotto esclusivo, ma a buon prezzo

Il telaio inoltre può essere parzialmente ripiegato in meno di 60 secondi. Per caricare la Owlet One RS 3 anche nel bagagliaio dell’auto, facendola così entrare nella maggior parte dei suv. orcella che è parzialmente nascosta dai pannelli laterali anteriori, e il “tubo” che costituisce la struttura principale della Owlet One ha nella sua estremità anteriore i fari doppi Angel Eyes e una luce circolare elegante nella parte posteriore. I fari anteriori sono da 30 W. A completare l’allestimento, poi, ecco freni a disco idraulici Shimano e un dispositivo di tracciamento GPS opzionale. Entro la fine di agosto i primi 300 esemplari verranno lanciati sul mercato negli USA, a un prezzo di 2.750 euro circa.

Per coloro che sono interessati a possedere un Owlet One, l’iscrizione alla lista d’attesa garantisce in questo momento di essere ricontattati quando aumenterà la disponibilità delle eBike. Infatti sono già andate via le prime 300 mentre chi si era prenotato tra 1 e 100, si è assicurato un posto in cima alla coda di consegna. I primi 100 clienti inoltre hanno potuto godere di un marchio personalizzato con le loro iniziali sul prodotto.

