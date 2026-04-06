Overspace Aviation: delivery medicale ultraveloce e ispezioni sicure

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Overspace Aviation da tempo lavora con i droni per il delivery sanitario tra terraferma e isole e per il monitoraggio automatizzato di depuratori e infrastrutture critiche. Un perimetro ampio quello in cui opera la società fondata da Matteo Saponi ,che abbiamo intervistato durante Dronitaly. Al centro dello sviluppo tecnologico c’è Dragonfly, un drone proprietario progettato per coprire lunghe distanze in tempi rapidi. Ma l’ambizione dell’azienda è più ampia e punta a costruire un ecosistema di soluzioni adattabili a diversi settori.

Dragonfly e le missioni fino a 200 chilometri

Il cuore dell’offerta di Overspace Aviation è Dragonfly, un drone a decollo e atterraggio verticale con ala fissa, progettato per combinare autonomia e flessibilità operativa. Il velivolo può volare fino a due ore e coprire circa 200 chilometri, mantenendo la capacità di operare anche in spazi ridotti grazie al decollo verticale. Una soluzione pensata per applicazioni che spaziano in diversi ambiti. «Il design di questo drone è proprietario ed è il punto di nascita di Overspace», viene spiegato durante l’intervista, sottolineando come Dragonfly rappresenti il fulcro tecnologico dell’azienda.

Delivery medicale, un test sul Lago d’Iseo: «Risparmiati trenta minuti, personale ed emissioni»

Uno dei casi più concreti riguarda il trasporto sanitario realizzato tra l’ospedale di Iseo e Monte Isola, sul Lago d’Iseo. «Abbiamo trasportato campioni biologici tra l’ospedale e Monte Isola, coprendo circa 4,5 chilometri in 5-6 minuti, contro i 35-40 minuti necessari con i mezzi tradizionali». Saponi spiega nel dettaglio: «Prendere il materiale, sistemarlo nell’auto, arrivare all’imbarcadero, fare la traversata con il traghetto, raggiungere il punto di raccolta e ritorno». Chiaro il risparmio di tempo, ma anche l’abbattimento delle emissioni dei veicoli e i consumi di carburante, poi la riduzione dell’ impiego di manodopera e una maggiore sicurezza. Questi i vantaggi del servizio aereo.

L’esempio più semplice è quello dei collegamenti con le piccole isole, abbiamo scritto del progetto delle piccole isole di Venezia, ma tocca anche i piccoli paesi di montagna e isolati. «Il test ha dimostrato come sia possibile ridurre drasticamente i tempi e anche il personale coinvolto nelle operazioni, mantenendo un controllo sicuro del volo». L’obiettivo è offrire un servizio per territori difficili da raggiungere e con accessibilità limitata.

Bene le sperimentazioni, ma ci sono possibilità di uso quotidiano? «Stiamo lavorando su diversi progetti pilota e abbiamo diverse opzioni e diverse prospettive per il futuro, attualmente i servizi continuativi sono sempre complessi».

Droni per i depuratori e monitoraggio ambientale: lavoro più accurato e maggior tutela dei lavoratori

Tra le applicazioni più innovative presentate a Bologna c’è quella legata al monitoraggio dei depuratori, ma il discorso vale anche per altri impianti, un ambito particolarmente delicato sia dal punto di vista operativo sia per la sicurezza. «Il settore del monitoraggio delle infrastrutture ci sta dando soddisfazione – sottolinea l’imprenditore – abbiamo dei contratti operativi che stiamo conducendo, su cui stiamo lavorando per l’automazione delle attività di ispezione degli impianti. L’obiettivo è ridurre il personale che si muove, anche a livello provinciale».

Per quanto riguarda la tecnologia: «Sono velivoli diversi, perché per i rilievi multispettrali è necessario che il drone resti stazionario e acquisisca molte immagini in sequenza, quindi utilizziamo quadricotteri» ci viene spiegato. Questi sistemi consentono di effettuare analisi dettagliate sul funzionamento degli impianti e su eventuali criticità. Migliora anche la manutenzione predittiva, riducendo poi i costi.

«L’idea è verificare la possibilità di ricavare informazioni sul funzionamento dell’impianto tramite soluzioni ottiche e droni che si muovono autonomamente» prosegue. Un approccio che permette di migliorare la precisione delle ispezioni e allo stesso tempo di ridurre l’esposizione dei lavoratori in ambienti complessi.

L’approccio di Overspace è fortemente orientato alla personalizzazione e alla collaborazione con altri partner tecnologici. «Noi partiamo dal mezzo, che è definito ma personalizzabile, e adattiamo sensori e telecamere in base alle esigenze del cliente. Un modello che consente di applicare la tecnologia a diversi ambiti». Sul fronte depuratori vi è la collaborazione con l’azienda Rafla Tech e il drone Refly 4.

La direzione è quella di rendere i droni sempre più parte integrante dei processi operativi, trasformandoli da strumenti sperimentali a soluzioni concrete per la gestione di attività complesse, dalla logistica alla sicurezza fino al monitoraggio ambientale. Se pensiamo a società che gestiscono infrastrutture disseminate su un ampio territorio si può avere un forte risparmio nell’uso di veicoli a terra, nell’impiego di personale e soprattutto nel caso di controlli durante emergenze meteo, pensiamo alle dighe o agli invasi, una preziosa tutela dei lavoratori.