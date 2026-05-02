Overshoot Day Italia 2026: da domani siamo a debito con le risorse della Terra,













Se tutta l’umanità vivesse come noi italiani, domani, 3 maggio, avremmo già esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. In altre parole, in soli 123 giorni avremmo consumato il nostro “budget ecologico”, entrando in deficit già dal giorno successivo. È quanto certifica il Country Overshoot Day italiano calcolato da WWF Italia. Quest’anno arriva in anticipo di 3 giorni rispetto al 2025 a conferma della traiettoria preoccupante del nostro Paese, per sostenibilità e clima.

Dal 4 maggio, infatti, il nostro sistema economico inizia a vivere “a credito”, utilizzando risorse che non si rigenereranno nel corso dell’anno. Un debito che si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità e degrado degli ecosistemi, elementi ormai centrali anche nel dibattito energetico e della mobilità.

Fortunatamente molti altri Paesi, quasi tutti del Terzo Mondo, loro malgrado hanno stili di vita molto più parsimoniosi. Perciò l’Overshot Day Globale è spostato più avanti. Lo scorso anno cadde il 24 luglio; quest’anno presumibilmente un po’ prima. Resta i fatto che mentre l’Italia consuma ogni anno circa 3 volte il suo intero budget, l’umanità nel suo complesso esaurisce ogni anno 1,7 volte le risorse rinnovabili generate dall’intero Pianeta.

Un modello di sviluppo fuori dai limiti del Pianeta

Secondo il WWF, questa data non è solo simbolica: rappresenta la distanza crescente tra il modello di sviluppo italiano e i limiti biofisici della Terra. Negli ultimi decenni, urbanizzazione, aumento dei consumi e crescita della mobilità privata hanno contribuito a spingere in avanti l’impronta ecologica del Paese.

Il trend è chiaro: negli anni Settanta l’Overshoot Day globale cadeva a fine dicembre, oggi si è spostato a metà anno, con un consumo equivalente a circa 1,7 Pianeti ogni anno.

In questo contesto, l’Italia si colloca nella media europea ma resta tra le economie con una pressione significativa sugli ecosistemi. Il fatto che la data continui ad anticiparsi è un segnale inequivocabile: le azioni intraprese finora non sono sufficienti.

Energia e mobilità: leve decisive per invertire la rotta

Tra i settori chiave per ridurre l’impronta ecologica, il WWF indica chiaramente energia, trasporti e sistemi alimentari. In particolare, la transizione verso fonti rinnovabili e una mobilità più sostenibile rappresentano leve immediate e concrete.

Per un Paese come l’Italia, fortemente dipendente dal trasporto su gomma, la diffusione della mobilità elettrica può giocare un ruolo strategico. Non solo per ridurre le emissioni climalteranti, ma anche per diminuire la pressione complessiva sulle risorse, soprattutto se integrata con energia rinnovabile.

Spostare la data è possibile (ma non scontato)

Il messaggio del WWF è chiaro: spostare in avanti l’Overshoot Day è ancora possibile, ma richiede un cambiamento sistemico. Non bastano interventi isolati: serve una trasformazione che coinvolga produzione, consumi e stili di vita. (WineNews)

Tra le azioni prioritarie emergono:

accelerazione sulle energie rinnovabili

sviluppo della mobilità sostenibile

riduzione del consumo di suolo

diffusione dell’economia circolare

Un indicatore che riguarda anche il futuro industriale

L’Overshoot Day non è solo un indicatore ambientale, ma anche economico. Anticipare la transizione significa ridurre rischi futuri, mentre ritardarla espone il sistema produttivo a costi crescenti, tra energia, materie prime e impatti climatici. In questo senso, la mobilità elettrica e le rinnovabili non sono solo soluzioni ambientali, ma asset strategici per la competitività del Paese.