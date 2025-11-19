Ottobre stabile per il mercato due ruote elettriche

Il mercato delle due ruote elettriche a ottobre registra sostanzialmente gli stessi numeri del 2024, ma cambia la tipologia di mezzi venduti.

Nel mese di ottobre 2024 sono stati immatricolati 852 veicoli elettrici. Nello stesso periodo del 2025 sono stati invece 857. L’incremento è dello 0,6%. Numeri piccoli, ma l’importante è che restino in positivo, dato tutt’altro che scontato in un 2025 che da gennaio ad ora è ancora a bilancio negativo (-14%).

Quali veicoli sono stati venduti?

È vero che la somma dell’immatricolato di ottobre 2024 e di quella 2025 è praticamente uguale, ma la composizione è differente. Aumentano infatti i ciclomotori venduti (+22%) e anche le moto (+30%). A farne le spese di conseguenza sono gli scooter che passano da 491 a 413 con un calo del 16%.

La tendenza

Guardando i dati forniti da Ancma, settembre e ottobre hanno retto, si potrebbe dire con un immatricolato comparabile al 2024, ma con grandi differenze di distribuzione. da gennaio a ottobre sono in particolare diminuite le vendite di ciclomotori (-22,7%) e di scooter (-11,8). Continua invece da questa primavera la crescita delle moto elettriche (+36,8%) che ormai si può dire cominciano a crearsi una nicchia di mercato, seppur piccola.