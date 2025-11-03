Premium

3 Novembre 2025
Ottobre elettrico 2025: prima la BYD Doplhin Surf

Ottobre elettrico 2025: nonostante l’impasse degli incentivi (con le consegne bloccate) le vendite fanno un altro passo in avanti. A ottobre sono  state 6.214 le EV immatricolate (+26,9% rispetto allo stesso mese del 2024). La quota di mercato è del 4,9%, rispetto al 3,9% di un anno fa.

Ottobre elettrico 2025: bene anche la BMW iX1, la Model Y scivola al 4° posto

ottobre elettrico 2025
Le elettriche più vendute in ottobre e nei primi 10 mesi del 2025. Fonte: Unrae.
Nei primi 10 mesi del 2025 sono 67.086 le vetture elettriche immatricolate in Italia (+28,7%). E se il ministero dell’Ambiente sbloccherà finalmente le pratiche per il bonus (55.680 voucher assegnati), non è azzardato pensare che ci si possa avvicinare alle 90 mila unità. Migliorando una quota di mercato, attualmente il 5,2%, nell’intero 2025, che rimane lontana anni luce da quella dei principali Paesi europei. Modesto resta anche il parco circolante: al 31 ottobre contava su 339.231 auto elettriche, secondo la rilevazione di Motus-e. Quanto ai modelli più venduti in ottobre, exploit di un modello cinese, la BYD Dolphin Surf (foto in alto), che balza in testa con 332 immatricolazioni. Colpisce anche il secondo posto della BMW iX1, a quota 302, davanti alla Citroen e-C3 (279). Solo quarta la prima delle Tesla, la Model Y, a 241, davanti alla Renault 5 (231). Tesla conserva comunque il primato  nel totale dei primi 10 mesi dell’anno, con Model 3 (4.517 auto vendute) davanti a Model Y (4.509). Ma sono classifiche destinate ad essere rivoluzionate se, come si diceva, verranno consegnate i primi lotti di vetture acquistate con il bonus.
ottobre elettrico 2025
La top ten francese di ottobre.

Va molto più forte la Francia: quota 24,4% e R5 prima a 4.551

Vendite a vele spiegate, invece, in Francia. Gli aiuti agli acquirenti meno abbienti, con il cosiddetto leasing sociale, hanno fatto salire le immatricolazioni a 34.108 unità. Ovvero il miglior mese di ottobre per l’elettrico dal 2022. La quota di mercato sale al 24,4%, ilnche equivale a dire che ormai oltralpe su 4 auto nuove immatricolate una è elettrica. I marchi di casa la fanno da padrone, con la Renault 5 che conquista il primo posto con 4.551 immatricolazioni. La Casa della Losanga piazza 4 modelli nella top ten. Ancora in calo la Tesla Model Y, che scivola al 4° posto con 1.660 auto vendute. Deludenti i risultati della scuderia Stellantis. Si salva solo la Peugoet e-208, seconda con 2.436 auto vendute, mentre la Citroen e-C3 (modello ben più recente) scivola in 6° posizione con 1.391. Mese da dimenticare anche per le marche italiane del gruppo. La Fiat 500e è 16° con 562 auto vendute, la Grande Panda-e 19° con 383.

3 Novembre 2025
