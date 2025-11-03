Ottobre elettrico 2025: prima la BYD Doplhin Surf

Ottobre elettrico 2025: bene anche la BMW iX1, la Model Y scivola al 4° posto
Va molto più forte la Francia: quota 24,4% e R5 prima a 4.551
Vendite a vele spiegate, invece, in Francia. Gli aiuti agli acquirenti meno abbienti, con il cosiddetto leasing sociale, hanno fatto salire le immatricolazioni a 34.108 unità. Ovvero il miglior mese di ottobre per l’elettrico dal 2022. La quota di mercato sale al 24,4%, ilnche equivale a dire che ormai oltralpe su 4 auto nuove immatricolate una è elettrica. I marchi di casa la fanno da padrone, con la Renault 5 che conquista il primo posto con 4.551 immatricolazioni. La Casa della Losanga piazza 4 modelli nella top ten. Ancora in calo la Tesla Model Y, che scivola al 4° posto con 1.660 auto vendute. Deludenti i risultati della scuderia Stellantis. Si salva solo la Peugoet e-208, seconda con 2.436 auto vendute, mentre la Citroen e-C3 (modello ben più recente) scivola in 6° posizione con 1.391. Mese da dimenticare anche per le marche italiane del gruppo. La Fiat 500e è 16° con 562 auto vendute, la Grande Panda-e 19° con 383.
- Mi conviene ricaricare in hotel? E qual è il prezzo giusto? VIDEO