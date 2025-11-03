Ottobre elettrico 2025: prima la BYD Doplhin Surf

Ottobre elettrico 2025: nonostante l’impasse degli incentivi (con le consegne bloccate) le vendite fanno un altro passo in avanti. A ottobre sono state 6.214 le EV immatricolate (+26,9% rispetto allo stesso mese del 2024). La quota di mercato è del 4,9%, rispetto al 3,9% di un anno fa.

Ottobre elettrico 2025: bene anche la BMW iX1, la Model Y scivola al 4° posto

Nei primi 10 mesi del 2025 sono 67.086 le vetture elettriche immatricolate in Italia (+28,7%). E se il ministero dell’Ambiente sbloccherà finalmente le pratiche per il bonus (55.680 voucher assegnati), non è azzardato pensare che ci si possa avvicinare alle 90 mila unità. Migliorando una quota di mercato, attualmente il 5,2%, nell’intero 2025, che rimane lontana anni luce da quella dei principali Paesi europei. Modesto resta anche il parco circolante: al 31 ottobre contava su 339.231 auto elettriche, secondo la rilevazione di Motus-e. Quanto ai modelli più venduti in ottobre, exploit di un modello cinese, la BYD Dolphin Surf (foto in alto) , che balza in testa con 332 immatricolazioni. Colpisce anche il secondo posto della BMW iX1, a quota 302, davanti alla Citroen e-C3 (279). Solo quarta la prima delle Tesla, la Model Y, a 241, davanti alla Renault 5 (231). Tesla conserva comunque il primato nel totale dei primi 10 mesi dell’anno, con Model 3 (4.517 auto vendute) davanti a Model Y (4.509). Ma sono classifiche destinate ad essere rivoluzionate se, come si diceva, verranno consegnate i primi lotti di vetture acquistate con il bonus.

Va molto più forte la Francia: quota 24,4% e R5 prima a 4.551

Vendite a vele spiegate, invece, in Francia. Gli aiuti agli acquirenti meno abbienti, con il cosiddetto leasing sociale, hanno fatto salire le immatricolazioni a 34.108 unità. Ovvero il miglior mese di ottobre per l’elettrico dal 2022. La quota di mercato sale al 24,4%, ilnche equivale a dire che ormai oltralpe su 4 auto nuove immatricolate una è elettrica. I marchi di casa la fanno da padrone, con la Renault 5 che conquista il primo posto con 4.551 immatricolazioni. La Casa della Losanga piazza 4 modelli nella top ten. Ancora in calo la Tesla Model Y, che scivola al 4° posto con 1.660 auto vendute. Deludenti i risultati della scuderia Stellantis. Si salva solo la Peugoet e-208, seconda con 2.436 auto vendute, mentre la Citroen e-C3 (modello ben più recente) scivola in 6° posizione con 1.391. Mese da dimenticare anche per le marche italiane del gruppo. La Fiat 500e è 16° con 562 auto vendute, la Grande Panda-e 19° con 383.