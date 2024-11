Ottobre elettrico 2024: sorpresa Macan

Ottobre elettrico 2024: vendite in negativo e non c’è un modello che raggiunga le 500 immatricolazioni. Al 1° posto la Volvo EX30, al 2° la Porsche Macan.

Ottobre elettrico 2024: calo del 13%, quota al 3,9%

I dati di ottobre ci dicono comunque che al momento, in assenza di incentivi, l’auto elettrica in Italia non decolla. Si è di poco sopro quota 5 mila immatricolazioni (per la precisione 5.067), in calo del 13,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato resta ferma al 3,9% (dal 4,1% dell’ottobre 2023), contro il 15,4% della Francia, che ha registrato 20.900 auto vendute. Va un po’ meglio se si considera il totale dei primi 10 mesi del 2024, con 52.523 immatricolazioni, in aumento del 2% rispetto al 2023. Ma la market share resta al 3,9% e la situazione negli ultimi due mesi dell’anno sembra destinata a peggiorare ulteriormente. Oltretutto il trend di vendita dell’elettrico è è peggiore rispetto al mercato dell’auto in generale, calato il mese scorso del 9,2%. Ultimo dato: il parco circolante elettrico italiano risulta composto da 266.098 auto.

La Volvo EX30 conquista la prima piazza

Per una volta Tesla deve cedere la leadership nelle vendite: prima nelle immatricolazioni di ottobre è di nuovo la Volvo EX30, con 450 auto vendute. E un totale 2024 che supera le 3 mila immatricolazioni. A sorpresa si piazza al secondo posto la nuova Porsche Macan, che non è esattamente un’auto alla portata di tutti (il listino parte da 90 mila euro), con 316 consegne. La Model Y segue al terzo posto con 261 auto vendute. Tesla mantiene comunque saldamente la testa nel totale delle vendite di primi 10 mesi dell’anno, con Model 3 a quota 7.086 e Model Y a 6.181. Entrano nella top ten la Renault 5, con le prime 220 auto consegnate ai clienti italiani, e la Citroen e-C3 con 151: vedremo se è l’antipasto di due successi annunciati o…

