Ottobre elettrico 2021: la Spring stacca la 500

Ottobre elettrico 2021: la Dacia Spring è sempre più leader, con 1.777 auto vendute nell’ultimo mese. Staccate la 500 (1.060) e la Smart ForTwo (621).

Ottobre elettrico 2021: la Twingo sorpassa la Zoe

La piccola Spring è sempre più leader di mercato: è in consegna da settembre e da due mesi è leader incontrastata. Staccando nettamente il Cinquino, che aveva guidato la classifica nei primi otto mesi dell’anno. E il risultato dell’elettrica rumena (del Gruppo Renault) avrebbe potuto essere ben più eclatante se ci fossero più vetture disponibili. Da tutta Italia ci arrivano notizie di concessionari Dacia che non accettano più prenotazioni, rimandando al 2022 i clienti. Da segnalare anche il sorpasso in casa Renault: ormai la Twingo si vende più della Zoe, che nell’ultimo mese ha trovato solo 341 acquirenti. E non sfonda la Volkswagen ID.3, ferma a quota 266. Come al solito esce dalla top ten la Model 3, dato che Tesla concentra le immatricolazioni nell’ultima parte del trimestre. Nella classifica dei primi 10 mesi dell’anno, invece, la 500 resiste in testa, ma Spring insegue in 5° posizione.

Per fine anno le EV a 75 mila immatricolazioni

Le vendite di auto elettriche, comunque, continuano a crescere, in controtendenza rispetto a una situazione di generale crollo. La quota è salita al 7% in ottobre, con 7.134 immatricolazioni. Nei primi 10 mesi del 2021 si sono vendute oltre 54 mila Ev e tutto fa pensare che per fine anno si supererà quota 75 mila. Anche se resta più di un interrogativo legato alla disponibilità degli incentivi all’acquisto (guarda l’articolo). Ma è tutto il mercato delle “auto alla spina” a reggere: in tutto siamo al 12%, grazie anche al 5% di quota registrato in ottobre dalle ibride plug-in. Molto bene anche le ibride, che superano il 35% di quota. Il mercato totale si è fermato a quota 101 mila in ottobre, con una flessione del 35,7%, pesantissima. Pesano molti fattori, tra cui la scarsissima disponibilità di prodotto a causa della “crisi dei chip”, che rallenta le catene di montaggio.