Ottobre elettrico 2020: exploit della Smart EQ

Ottobre elettrico 2020: in un mercato piatto, le vendita di auto a batterie aumentano ancora. Superando le 20 mila unità immatricolate nel 2020.

Ottobre elettrico 2020: più auto a batterie che a metano l dati li ha diffusi il Ministero dei Trasporti: in ottobre gli italiani hanno acquistato 156.978 automobili (-0,2% sullo stesso mese del 2019). Ma ovviamente il lungo lockdown di primavera pesa ancora sul risultato del 2020, con oltre 500 mila vetture immatricolate in meno (-31%). Le elettriche in ottobre triplicano le vendite, passando da 947 a 2.889. Ma ancora meglio fa il mercato delle ibride plug-in, più che quadruplicato: si è passati dalle 849 auto dell’ottobre 2019 alle 3.653 del mese scorso. Grazie soprattutto alle nuove Jeep “con la spina”. – Le 10 più vendute a ottobre e nell’intero 2020 – Fonte: Unrae

Ancora profondo rosso per le auto con alimentazioni tradizionali. L’analisi mensile dell’UNRAE segnala un calo del 31,5% per le vendite di vetture a benzina (ora al 31,5% di quota). Un po’ meno marcato il calo del diesel, sceso al 30,8% di quota (-14,6%). Male il metano, con immatricolazioni quasi dimezzate (-45%, all’1,6% di quota di mercato), superato quindi dall’elettrico. Migliorano invece le vendite del Gpl, al 7,3% del totale mercato. Crescita esponenziale a tre cifre, infine, per ibride, plug-in ed elettriche pure: le prime valgono ormai il 24,7% di quota (+17,3 punti).

Contropiede Smart, davanti alla Zoe e alla Kona

1° – A sorpresa la Smart balza in testa alle vendite con 571 immatricolazioni a ottobre. Un exploit che consente alla piccola di casa Mercedes di balzare al secondo posto nella classifica del 2020, scavalcando la Tesla Model 3, non pervenuta ad ottobre per indisponibilità di prdotto.

2°- Tiene in seconda posizione la Renault Zoe, anche se nel mese scorso le consegne di sono fermate a quota 304. Nel totale dell’anno, comunque, l’elettrica francese si avvicina alle 4 mila auto vendute (siamo già a 3.751), con una quota di mercato di oltre il 18%. A giorni iniziano le consegne della Twingo Z.E., consolidando la leadership Renault.

3° – L’impasse della Tesla Model 3 apre la strada del podio alla Hyundai Kona, terza assoluto con 258 consegne e prima assoluta tra i Suv. Nei primi 10 mesi dell’anno, già conquistati oltre mille clienti. Al quarto posto di ottobre si piazza invece la Volkswagen ID.3 (234 unità), ancora alle prese con le consegne della 1st Edition e in attesa di disporre della gamma completa.

Francia: sorpasso delle ibride plug-in sulle elettriche

Anche in Francia, intanto, si segnala un sorpasso inatteso. A ottobre, come in Italia, le vendite di ibride plug-in ha superato quelle delle elettriche pure, anche se di poco. Le prime hanno fatto registrare 10.199 immatricolazioni, le seconde si sono fermate a 10.044. Nel totale del 2020, comunque, le elettriche sono ancora nettamente in testa, con oltre 80 mila macchine vendute, mentre le plug-in hanno di poco superato quota 50 mila. Nelle elettriche, ovviamente, si conferma la leadership della Renault Zoe, con 2.507 unità consegnate ai clienti.

—– Leggi anche: settembre in Europa, più auto elettrificate che diesel