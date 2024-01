Ottimo il servizio Free to X: dove acquisto la card?

Massimo affronta il suo primo lungo viaggio autostradale utilizzando la rete di colonnine Free To X. Dove posso acquistare una card e fruire di una tariffa ridotte, ci chiede? Inviate Quesiti e osservazioni a info@veielettrico.it

“A breve affronterò il mio primo viaggio lungo in elettrico, dovendo recarmi da Salerno a Pistoia. Ho visto sull’App di Nextcharge che la situazione in autostrada A1 è molto migliorata (colonnine ricarica poco più di 50KM, anzi in alcuni tratti, anche meno) grazie a Free To X. Ho notato che i prezzi sono ancora molto alti, 0,85 per Kwh,(CHAdeMO, ho una Leaf 40 Kwh) volevo quindi chiedervi se è possibile acquistare una loro card per poter risparmiare qualcosa, e se sì, come posso acquistarla. Spero in una risposta rapida poiché dovrò fare questo viaggio tra 2 settimane. Grazie„. Massimo

Niente Card o app per Free to X, ma è interoperabile con tutti i principali circuiti

Risposta-Free To X ha scelto di non vendere in prima persona il servizio di ricarica, perciò non ha una sua card o una sua app per attivare le colonnine. Le sue stazioni di ricarica autostradali, però, sono in roaming con tutte le RFID card e le app dei principali operatori, alle loro rispettive tariffe. Visto che il suo percorso in autostrada è ben delineato (malcontati saranno 1.200 km, andata e ritorno) non avrà difficoltà a stimare il fabbisogno in kWh e ad individuare il piano tariffario o l’abbonamento mensile che fa per lei.

Con l’abbonamento A2A per esempio…

Attualmente gli abbonamenti più convenienti sono quelli di A2A. Con la soluzione E-Mobility Large, per esempio, avrà a disposizione 200 kWh al costo di 0,46 euro a kWh. Con un consumo medio di 17 kWh/100 km dovrebbero bastarle.

Tutte le colonnine Free To X dispongono della presa CHAdeMO, le trova in una decina di stazioni di servizio sul suo percorso e funzionano alla perfezione.

