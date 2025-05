Ottima la MG Marvel Luxury, ma quanti problemi con i meccanici…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La MG Marvel Luxury? “Ottima“. La conosce bene Luciano Doati, fa il tassista e in tre anni ci ha percorso 126.000 chilometri, presenza sempre attiva nei social di Vaielettrico dove testimonia con convinzione la sua scelta elettrica. Tutto bene, ma come ha scritto in un post della nostra comunità social è arrivato il momento di “mettere mano alla mia MG Marvel“. Il problema oltre che tecnico è soprattutto l’assistenza. Ancora meccanici che “l’elettrica non la tocco“.

Luciano: “Il mio meccanico non se la sente di metterci mano sulla Marvel perché l’auto è elettrica”

«Noi non ci occupiamo di auto elettriche», purtroppo sono parole sentite anche da chi scrive che ha visto rifiutato l’ingresso in officina della sua Zoe per un problemino che non aveva niente a che fare con il sistema elettrico.

Ma passiamo a Luciano che in auto elettrica ci passa ore e ore, nel traffico di Milano. «Prima o poi doveva succedere di mettere mano alla mia Marvel visto quanto e come viene messa sotto stress da parte mia». Non si stupisce certo dell’ingresso in officina vista l’usura da lavoro.

«Dopo il faro al prezzo di 1050 euro, ecco che la mazzata finale che arriva dal mio meccanico di sempre. Non trova il tempo per mettere la macchina sul ponte per vedere e capire quale sia il motivo per il quale la ruota sinistra “rimbalza” su se stessa (però non mi dà problemi né di sbandamento né in curva ) superati i 100 km/h rendendo l’auto quasi inguidabile (a bassa velocità si percepisce appena)».

Il problema più che tecnico è di assistenza. «Mi ha detto chiaro e tondo che lui non se la sente di mettere mano alla mia macchina perché è elettrica. Nel qual caso c’è da richiedere dei pezzi e ischio di restare fermo anche 2 settimane».

La sensazione di sentirsi abbandonato

Luciano è deluso e soprattutto mostra i conti: «Ricordo però che in meno di 10 anni al meccanico ho lasciato qualcosa come 14.000 euro di tagliandi, materiali di consumo ordinari e riparazioni extra ordinarie».

Nel nostro Paese non è il solo meccanico a tenersi alla larga dalle elettriche: c’è un approccio negativo verso la mobilità a zero emissioni.

«Il concessionario di Bergamo mi ha detto che il problema è di bilanciatura mentre il mio gommista, dopo averla smontata e bilanciata dopo soli 2000 km dall’ultimo giro gomme, ha smentito ogni ipotesi riguardante il suo operato». Alla ricerca di soluzioni.

Luciano ci tiene a sottolineare che per 126.000 chilometri non ha avuto praticamente problemi: «Il meccanico non mi vedeva da tre anni» e sulle spese «ho registrato benefici notevoli». Il nostro tassista ha comparato le spese della Mercedes del 2015 e quelle della MG Marvel. Un consistente differenziale nel prezzo di acquisto, pari a 16.700 euro ma oggi si è ridotto di parecchio.

Sul capitolo spese: i tagliandi dell’auto elettrica vanno da 150 a 290 euro per un totale di 1050 euro contro i quasi 4.000 spesi con la Mercedes. Una differenza consistente che si conferma anche nel carburante anche se nel tempo il prezzo dell’energia è aumentato da 0,17 a 0,28 il kW. Qui sotto la tabella con più dettagli. Il concetto di fondo è chiaro: con l’elettrico si risparmia.

E per i danni gravi? “Io con la Mercedes dopo 4 anni ho fuso il motore“. Quando l’auto si usa intensamente i problemi non mancano. Con le elettriche c’è il dato dei meccanici che diventano “obiettori di coscienza“. Sicuramente lo scenario cambierà completamente con una diffusione più ampia delle BEV, ma oggi è una criticità.

Un problema è soprattutto per i professionisti della guida che in officina entrano più di frequente. «Beati voi, o poveri comuni mortali, che l’auto non la usate per lavoro».

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –