Ottantenni tagliati fuori dall’auto elettrica? Tiziano, che di anni ne ha 82, ritiene di sì e spiega perché ricariche complicate diventano respingenti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ottantenni tagliati fuori: “App, codici e card non ne vogliamo, non lo capiscono?”

“Alcuni giorni fa mi hanno consegnato una Volvo EX30 di cui sono molto soddisfatto (silenziosità confort facilità di guida ecc). La ricarico nel mio box. Premetto che sono prossimo agli 82 anni. Vi pongo il quesito seguente: quanti anziani dai 60 in su compreranno un’auto elettrica, quando per caricarla fuori casa devono: acquistare una card una app o non so cosa. A me è stato dato dalla Volvo un codice per attivare Enel X, loro non sono riusciti ad attivarla Mio figlio ha telefonato in Enel e forse è riuscito ad attivarla. Andremo a provarla e mio figlio mi insegnerà cosa devo fare. Ma vi sembra che per fare una ricarica devo fare tutto ciò? L’auto elettrica in Italia non si diffonderà mai, a meno che non faranno colonnine di ricarica con bancomat o contanti, come dal benzinaio. Certo che chi progetta queste strutture o non capisce nulla o non gliene importa un accidente. Mi piacerebbe che voi intervistaste un anziano e gli domandaste come pensa di ricaricare l’auto in tutte le sue azioni operative. Personalmente sconsiglierò tutti gli amici a comprare un’elettrica“. Tiziano

Qualcosa è stato fatto per semplificare, ma serve uno sforzo in più

Risposta. È quel che scriviamo da tempo, dopo le segnalazioni di altri lettori: è vano fare auto elettriche sempre migliori, come prezzi e autonomia, se non si semplifica la ricarica. Anche se pure in questo non tutti i modelli e le reti di colonnine sono uguali. C’è chi ha messo a punto il sistema plug&charge (Tesla in primis), con cui non c’è bisogno di nulla per abilitare la ricarica. Il bocchettone dell’auto viene ‘riconosciuto’ in automatico dal connettore. E c’è chi (come Ewiva e altri) ha attrezzato le sue stazioni per il pagamento con Bancomat o carte di credito.Ma se si supera questo scoglio, un anziano (oggi lo si è dai 70 in su, non dai 60…) trova nell’elettrica l’auto ideale. Nessuna vibrazione, nessun rumore, cambio automatico, possibilità di ricaricare a casa senza più andare dal benzinaio…